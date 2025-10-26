Catedrala Națională este o revoluție imobiliară uriașă, dar ea contrastează puternic cu național-comunismul și curentul legionar care încă persistă în sânul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a susținut jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici. Acesta a explicat apoi că e practic imposibil ca o Biserică să se reformeze cu adevărat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Tatulici despre patriarhul Daniel și înălțarea Catedralei Naționale

„Că vrem, că nu vrem, e o zi istorică. Toate elementele astea care compun statuarea ortodoxiei noastre ca formă instituțională de Catedrală Patriarhală intră automat în istorie.

E un lucru fabulos, al cărui . A prins un moment excepțional, când România a evoluat financiar, când politicienii erau extrem de amabili și doritori să fie prieteni cu Biserica.

Și rezultatul e că 10% din ce spusese Patriarhia că va plăti pentru Catedrală a plătit de fapt. Restul până la la 280 sau 260 de milioane a plătit poporul român, Guvernul, prin bunăvoința politicienilor în primul rând.

A fost un concurs, se concurau politicienii de la nivel județean cu cei de la nivel central, care dă mai mult”, a declarat jurnalistul.

Ce a spus Tatulici despre lipsa de reforme din interiorul BOR și relația BOR cu statul român

„Asta n-am înțeles-o dar, mă rog, relația dintre statul român și Biserică e mai veche. Și în comunism a funcționat, cu rezultatele pe care le cam știți așa, cu daune majore pentru ființa Bisericii Ortodoxe. Dar așa se fac legăturile, câteodată sunt primejdioase… Mai cu Securitatea, mai cu național-comunismul, mai cu preoții care mai ascultau ce se spunea etc.

Nu știu dacă această catedrală va schimba ceva din statutul Bisericii Ortodoxe. Spre deosebire de cea Catolică și mai ales de cele protestante, e considerată o biserică indulgentă. E foarte prietenoasă cu statul încă de pe vremea voievozilor. Din cauza asta, e destul de bine băgată în politică. Are un cuvânt de spus și când nu te aștepți.

Partea proastă e că păstrează în interiorul Bisericii, ea ca instituție, foarte mult național-comunism, foarte mult curent legionar – un termen popular care s-a cam brânzit de vechi ce e și inutil – și astea sunt niște lucruri care contrastează cu această realizare.

Pe de o parte, avem revoluția asta imobiliară uriașă – e un monument și va avea succes turistic – dar infrastructura internă a Bisericii nu e reformată și, cum știți, Bisericile . Ele se desprind, părți din ele devin reformate, dar ea în sine – ca Biserica Catolică și cea Ortodoxă mai ales – nu se reformează!

Deci va fi foarte greu să avem o Biserică mai emancipată, chiar cu această catedrală. (…) Au făcut câțiva pași timizi, au așezăminte sociale, au relații cu comunitatea de o anumită natură, dar e mult până departe”, a mai explicat Mihai Tatulici, pentru B1 TV.