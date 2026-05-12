B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atacurile asupra Kievului au reînceput după armistițiu. O clădire rezidențială a fost lovită de drone rusești

Atacurile asupra Kievului au reînceput după armistițiu. O clădire rezidențială a fost lovită de drone rusești

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 08:18
Atacurile asupra Kievului au reînceput după armistițiu. O clădire rezidențială a fost lovită de drone rusești
Război în Ucraina Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce regiuni din Ucraina au fost vizate de către donele rusești după expirarea armistițiului?
  2. Care a fost perioada în care armistițiul negociat de SUA a avut loc?
  3. Ce planuri au Statele Unite pentru un viitor armistițiu?

Capitala Ucrainei a fost din nou vizată de atacuri cu drone în noaptea de 12 mai, la doar câteva ore după expirarea armistițiului negociat de Statele Unite între Moscova și Kiev.

Autoritățile locale au anunțat că o clădire de locuințe din Kiev a fost afectată, iar mai multe explozii au fost auzite în timpul nopții, relatează The Kyiv Independent, citat de Antena 3 CNN.

Ce regiuni din Ucraina au fost vizate de către donele rusești după expirarea armistițiului?

Conform autorităților ucrainene, Rusia a lansat zeci de drone către Kiev imediat după încheierea armistițiului temporar de încetare a focului.

Exploziile au fost auzite în jurul orei 03:35, iar la scurt timp administrața militară a capitalei a transmis că fragmente provenite de la o dronă au căzut pe acoperișul unui bloc de locuințe cu 16 etaje din districtul Obolon.

Imaginile cu atacul au apărut pe rețelele sociale și arătau un incendiu la nivelul acoperișului imobilului afectat. Atacurile nu s-au oprit doar la Kiev. În regiunea din jurul capitalei, orașul Fastiv, mai multe locuințe, cât și o grădiniță a fost afectată.

Până la acest moment nu au fost raportate victime.

Care a fost perioada în care armistițiul negociat de SUA a avut loc?

Liniștea din ultimele zile s-a încheiat odată cu expirarea acordului temporar de încetare a focului intermediat de către administrația președintelui SUA, Donald Trump.

Armistițiul a avut loc între 9-11 mai și a coincis cu parada organizată de Rusia cu ocazia Zilei Victoriei.

În perioada respectivă nu au fost raportate atacuri aeriene de amploare asupra Kievului, însă armata ucraineană a susținut că Rusia a continuat să lanseze drone și o rachetă balistică Iskander-M din Crimeea ocupată.

Înaintea noilor bombardamente, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că mai multe drone rusești se îndreptau spre capitală.

Ce planuri au Statele Unite pentru un viitor armistițiu?

Potrivit publicației The Kyiv Independent, Statele Unite încearcă din nou să obțină un acord temporar între Rusia și Ucraina, după o perioadă de stagnare a negocierilor de pace.

Surse citate de publicația ucraineană susțin că Washingtonul ar analiza posibilitatea relaxării unor sancțiuni împotriva Moscovei în schimbul unei noi încetări a focului.

În ultimele ore ale armistițiului, președintele ucrainean Zelenski a transmis că Ucraina va evita loviturile de amploare asupra țintelor militare rusești dacă Moscova va continua să renunțe la atacurile masive.

„Ucraina va suspenda atacurile cu rază lungă asupra țintelor militare rusești dacă Moscova evită în continuare lansarea unor atacuri masive.”, potrivit surselor menționate.

Tags:
Citește și...
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Externe
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Externe
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Externe
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor
Externe
Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor
Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile
Externe
Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile
Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
Externe
Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
Atentat la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Suspectul pledează nevinovat la acuzația de tentativă de asasinare împotriva lui Trump
Externe
Atentat la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Suspectul pledează nevinovat la acuzația de tentativă de asasinare împotriva lui Trump
Presupusul pacient zero a fost identificat: Cine este bărbatul de la care ar fi pornit epidemia de hantavirus
Externe
Presupusul pacient zero a fost identificat: Cine este bărbatul de la care ar fi pornit epidemia de hantavirus
Alertă de călătorie pentru românii care ajung în Belgia, înaintea grevei naționale. Cum vor fi afectate zborurile și transportul public
Externe
Alertă de călătorie pentru românii care ajung în Belgia, înaintea grevei naționale. Cum vor fi afectate zborurile și transportul public
Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
Externe
Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
Ultima oră
09:29 - Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi
09:24 - Picioare grele și umflate? 5 metode pentru o ușurare imediată
09:19 - Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
09:19 - 12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
09:17 - Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
08:58 - Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
08:49 - Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
08:41 - De ce magazinele tip discount și produsele marcă proprie sunt tot mai căutate: „Suntem vânători de oferte”
08:26 - Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
08:18 - Tatăl fetei de 18 ani ucisă pe un câmp din Bihor aduce acuzații grave Poliției: „Să vadă toată țara ce înseamnă să suni la 112”. Reacția MAI