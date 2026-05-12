Capitala Ucrainei a fost din nou vizată de atacuri cu drone în noaptea de 12 mai, la doar câteva ore după expirarea armistițiului negociat de Statele Unite între Moscova și Kiev.

Autoritățile locale au anunțat că o clădire de locuințe din Kiev a fost afectată, iar mai multe explozii au fost auzite în timpul nopții, relatează , citat de Antena 3 CNN.

Ce regiuni din Ucraina au fost vizate de către donele rusești după expirarea armistițiului?

Conform autorităților ucrainene, Rusia a lansat zeci de drone către Kiev imediat după încheierea armistițiului temporar de încetare a focului.

Exploziile au fost auzite în jurul orei 03:35, iar la scurt timp administrața militară a capitalei a transmis că fragmente provenite de la o dronă au căzut pe acoperișul unui bloc de locuințe cu 16 etaje din districtul Obolon.

Imaginile cu atacul au apărut pe rețelele sociale și arătau un incendiu la nivelul acoperișului imobilului afectat. Atacurile nu s-au oprit doar la Kiev. În regiunea din jurul capitalei, orașul Fastiv, mai multe locuințe, cât și o grădiniță a fost afectată.

Până la acest moment nu au fost raportate victime.

Care a fost perioada în care armistițiul negociat de SUA a avut loc?

Liniștea din ultimele zile s-a încheiat odată cu expirarea acordului temporar de încetare a focului intermediat de către administrația președintelui SUA, Donald .

Armistițiul a avut loc între 9-11 mai și a coincis cu parada organizată de Rusia cu ocazia Zilei Victoriei.

În perioada respectivă nu au fost raportate atacuri aeriene de amploare asupra Kievului, însă armata ucraineană a susținut că Rusia a continuat să lanseze drone și o rachetă balistică Iskander-M din ocupată.

Înaintea noilor bombardamente, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că mai multe drone rusești se îndreptau spre capitală.

Ce planuri au Statele Unite pentru un viitor armistițiu?

Potrivit publicației The Kyiv Independent, Statele Unite încearcă din nou să obțină un acord temporar între Rusia și Ucraina, după o perioadă de stagnare a negocierilor de pace.

Surse citate de publicația ucraineană susțin că Washingtonul ar analiza posibilitatea relaxării unor sancțiuni împotriva Moscovei în schimbul unei noi încetări a focului.

În ultimele ore ale armistițiului, președintele ucrainean Zelenski a transmis că Ucraina va evita loviturile de amploare asupra țintelor militare rusești dacă Moscova va continua să renunțe la atacurile masive.

„Ucraina va suspenda atacurile cu rază lungă asupra țintelor militare rusești dacă Moscova evită în continuare lansarea unor atacuri masive.”, potrivit surselor menționate.