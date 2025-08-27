Toamna le aduce românilor noi scumpiri, de această dată la tarifele pentru folosirea drumurilor publice. Iar cei care iau în calcul neachitarea acestora trebuie să aibă în vedere că și amenzile aferente vor crește.

Cuprins:

Cât va costa taxa de pod de la Fetești De la cât va porni amenda pentru neplasa taxei de pod

Cât va costa taxa de pod de la Fetești

Reprezentanții Ministerului Tranporturilor propun, printr-un proiect de ordonanță de urgență, majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni, dar și amenzile aferente neplății acestora.

Taxa pentru podurile – , pentru autoturisme, este, în prezent, 13 lei, dar ar urma să se majoreze la 19 lei. În același timp, taxa pentru podul Giurgeni-Vadu Oii, pentru autoturisme, ar urma să se scumpească de la 11 lei la 16 lei, potrivit documentului Ministerului Transporturilor, citat de .

De la cât va porni amenda pentru neplasa taxei de pod

De altfel, se vor mări și amenzile pentru neplata taxei de pod. Dacă în prezent, pentru un autoturism, acestea încep de la 130 de lei, din toamnă ar urma să pornească de 190 de lei.

Tot din septembrie ar urma să se majoreze, doar pentru autoturisme, și rovinieta: de la 28 de euro la 50 de euro pe an. Momentan, proiectul se află în consultare publică.