B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc

Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc

B1.ro
27 aug. 2025, 20:10
Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc
Foto: CNAIR

Toamna le aduce românilor noi scumpiri, de această dată la tarifele pentru folosirea drumurilor publice. Iar cei care iau în calcul neachitarea acestora trebuie să aibă în vedere că și amenzile aferente vor crește.

 

 Cuprins: 

  1. Cât va costa taxa de pod de la Fetești
  2. De la cât va porni amenda pentru neplasa taxei de pod

Cât va costa taxa de pod de la Fetești

Reprezentanții Ministerului Tranporturilor propun, printr-un proiect de ordonanță de urgență, majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni, dar și amenzile aferente neplății acestora.

Taxa pentru podurile FeteștiCernavodă, pentru autoturisme, este, în prezent, 13 lei, dar ar urma să se majoreze la 19 lei. În același timp, taxa pentru podul Giurgeni-Vadu Oii, pentru autoturisme, ar urma să se scumpească de la 11 lei la 16 lei, potrivit documentului Ministerului Transporturilor, citat de Știrile ProTV.

De la cât va porni amenda pentru neplasa taxei de pod

De altfel, se vor mări și amenzile pentru neplata taxei de pod. Dacă în prezent, pentru un autoturism, acestea încep de la 130 de lei, din toamnă ar urma să pornească de 190 de lei.

Tot din septembrie ar urma să se majoreze, doar pentru autoturisme, și rovinieta: de la 28 de euro la 50 de euro pe an. Momentan, proiectul se află în consultare publică.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Eveniment
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Eveniment
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Externe
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Un nou caz de dezmăț pe bani publici: Primăria unui oraș din Suceava vrea să cumpere două microbuze cu 500.000 de euro
Eveniment
Un nou caz de dezmăț pe bani publici: Primăria unui oraș din Suceava vrea să cumpere două microbuze cu 500.000 de euro
Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii
Eveniment
Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii
Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
Eveniment
Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Externe
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Eveniment
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Eveniment
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Eveniment
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Ultima oră
20:47 - Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
20:47 - Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
20:32 - Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
19:59 - Un nou caz de dezmăț pe bani publici: Primăria unui oraș din Suceava vrea să cumpere două microbuze cu 500.000 de euro
19:58 - Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii
19:50 - Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
19:27 - Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
19:15 - O practică periculoasă din Grecia a atras atenția autorităților. Zeci de tineri își riscă zilnic viața de dragul distracției
19:08 - Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General”
18:59 - Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia