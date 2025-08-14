Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE

UPDATE:

Un incendiu a izbucnit la Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă, într-o clădire administrativă, la un panou electric dintr-o cameră tehnică. Focul a fost stins la intervenţia pompierilor, după cum a informat ISU Constanţa. La intervenţie s-au deplasat o autospecială ASAS şi o autoscară a Detaşamentului Special de Pompieri Cernavodă.

Știrea inițială:

Alarma de incendiu a fost declanțată la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri de se deplasează în zonă pentru o eventuală intervenție.

Cuprins:

Ce se întâmplă la centrala nucleară

Alte probleme au apărut în iunie

Ce se întâmplă la centrala nucleară

ISU Constanţa a anunţat, joi, că a fost declanțată de incendiu la Unitatea 2 de la . Potrivit primelor informații, alarma s-a declanşat într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.

La faţa locului se deplasează mai multe autospeciale și echipaje de pentru intervenţie şi evaluarea situaţiei.

Alte probleme au apărut în iunie

Nu este prima oară când se declanșează alarma de incendiu la centrala nucleară. Nuclearelectrica a anunțat, la finalul lunii iunie, că a oprit reactorul 2 pentru verificări și posibile reparații. Decizia a fost luată o zi după ce o alarmă de incendiu a fost declanşată la Unitatea 1 a CNE Cernavodă.

„Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost oprită în mod controlat în noaptea de 25 iunie 2025, în vederea realizării unor investigaţii suplimentare şi, eventual, lucrări de remediere ale unor sisteme ale Unităţii 2. Investigaţiile şi lucrările de remediere se realizează cu respectarea procedurilor, fără impact asupra securităţii nucleare, personalului şi populaţiei”, anunţa Nuclearelectrica SA.

Potrivit acestora, focul s-a manifestat într-o cameră unde se află echipamente tehnice.