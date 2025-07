Țeapă pe Facebook în loc de vacanță în Grecia. O româncă a rămas fără bani și cazare: „Am mers pe încredere”

O femeie din Constanța a rămas fără bani și fără cazare după ce a fost înșelată printr-o ofertă falsă găsită pe un grup de Facebook dedicat turiștilor care pleacă . Acesta și-a plănuit o vacanță în Thassos cu familia, însă a fost contactată de o presupusă gazdă care i-a cerut un avans de 1920 lei pentru rezervare. După ce a plătit, nu a mai putut lua legătura cu nimeni, realizând că a fost victima unei escrocherii.

Români păcăliți cu oferte false de cazare pe Facebook

„Am fost contactată în particular de către o doamnă care îmi oferea cazare, toate detaliile păreau foarte reale. Am mers pe încredere, mi-a dat număr de telefon, mi-a dat un cont, un contract semnat, dar a fost într-adevăr o condiție, să plătesc un avans pentru două zile, în valoare de 1920 de lei. Mi s-a spus de asemenea cu o săptămână înainte să o contactez ca totul să rămână stabilit, am făcut acest lucru, în momentul în care am făcut, nu am mai reușit să dau de ea” a declarat victima pentru .

Fenomene similare au fost raportate și de alți turiști, unii ajungând la locații diferite de cele rezervate sau fără nicio rezervare validă. Escrocii profită de dorința românilor de a găsi rapid cazare prin grupuri de Facebook și folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv site-uri și aplicații false.

„Pe comunitățile noastre nu există posibilitatea ca o cazare falsă să apară. În momentul în care se postează o cerere de cazare, hoțul contactează prin mesaj privat turistul respectiv care își caută cazare și îi cere un avans, acesta pică în capcană” a explicat explicația administratorului grupului, Dan Drăgan.

Ce recomandă autoritățile

Poliția recomandă sesizarea imediată în cazul unor astfel de fraude și avertizează că simpla plângere pe rețelele sociale nu este suficientă. De asemenea, victimele trebuie să blocheze cardurile bancare folosite și să depună plângeri oficiale.

Pe lângă cazare, turiștii sunt atenționați și asupra pericolului de a cumpăra viniete false pentru Bulgaria, site-urile ilegale cerând taxe duble, fără a oferi documente reale. Specialiștii sfătuiesc să folosească doar aplicațiile oficiale pentru astfel de servicii.

„Șansele să luăm o vinietă falsă sunt foarte mari și șansele să luăm amendă pentru lipsa vinietei sunt de 100%. Ce încurajăm noi în general este să căutăm aplicațiile corespunzătoare pe telefoane. Toate serviciile au aplicații dedicate” a mai precizat specialistul Silviu Stahie.