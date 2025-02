Tezaurul dacic furat, sursă de inspirație pentru o artistă româncă. Creațiile ei au devenit virale

Furtul tezaurului dacic de la muzeul din Olanda, printre care se afla și celebrul coif de la Coțofenești, a stârnit un val de revoltă în rândul românilor. Alții însă, au găsit o susă de inspirație în acest eveniment nefericit, care a dus la dispariția în neant a unei părți din istoria noastră.

Totuși, pentru nu fi date uitării, Alexandra a reprodus din lână atât coiful de la Coțofenești, cât și brățările dacice. A început cu coiful, pe care l-a și postat pe rețelele de socializare. Replica a devenit rapid populară pe reţelele sociale, iar în doar câteva ore, sute de persoane i-au scris că își doresc și ei un exemplar. Acum, deși mândră că ideea și munca ei au fost apreciate, fata nu mai face faţă comenzilor.

„E un manifest pentru faptul că o parte din tezaurul nostru a fost furat”

Alexandra a început să croșeteze acum câțiva ani din pură curiozitate și nu-și imagina atunci că hobby-ul său va deveni viral. La o săptămână distanță de la jaful din Olanda, după o documentare de-o seară și trei zile de muncă, celebrul ajunsese în țară datorită magiei care iese din mâinile Alexandre. Culoarea a fost păstrată, însă coiful care apăruse în atelierul româncei era făcut din lână.

„Cred că toată lumea simte un gol care trebuie umplut cumva. E un manifest pentru faptul că o parte din tezaurul nostru a fost furat și e important ca nimeni să nu uite să ia atitudine, să continue investigațiile și să readucă în țară patrimoniul”, a spus Alexandra Rîmbu, artistă, pentru .

Creațiile Alexandrei urmează să fie parte a unei expoziții din Capitală

Când a observat cât de apreciată este replica coifului de la Coțofenești făcută de ea, Alexandra a știut că nu este momentul să se oprească.

„Lucrez la brățările dacice. Am încercat să merg de-a lungul unui fir de cupru și să croșetez părțile finale cu câteva detalii din volumetria brățărilor originale. Lâna pe care am ales-o este una foarte ieftină, este una cu fir auriu, am ales un material foarte ieftin, acrilic. Mi-am dorit să fie în antiteză cu aurul dacic”, a explicat Alexandra Rîmbu, artistă.

Iar munca și eforturile sale nu au fost apreciate doar de internauți, ci și de organizatorii unei expoziții de renume din Capitală, care i-au propus să expună bijuteriile din lână, luna viitoare.

Tânăra caută acum un atelier de tricotaj mecanic pentru a putea răspunde sutelor de comenzi. Între timp, și alte românce care se pricep la croșetat au început să reproducă vestitul coif furat din .