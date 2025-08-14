Tichetul Rabla pentru mașini electrice scade la 3.500 de euro, după ce bugetul programului pentru anul 2025 a fost redus drastic.

Tichetul Rabla valoric pe care Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) îl va acorda anul viitor pentru achiziția unui autoturism 100% electric va fi de aproximativ 3.500 de euro, semnificativ mai mic decât cel stabilit anterior.

Decizia vine după ce noul guvern a redus bugetul programului la 200 de milioane de lei, fonduri destinate exclusiv persoanelor fizice, relatează Profit.ro.

Nivelul sprijinului este mai mic și decât cel acordat în 2024 de guvernul Ciolacu, sumă considerată deja insuficientă și care a dus la prăbușirea vânzărilor de vehicule electrice.

Surse apropiate discuțiilor confirmă că miniștrii au convenit asupra unei valori mai mici de jumătate din cea prevăzută inițial prin Hotărâre de Guvern.

În paralel, sesiunile pentru UAT-uri (60 de milioane de lei) și persoane juridice (610 milioane de lei, cu cereri deja depuse de peste 300 de milioane de lei) vor fi anulate și suspendate până la finalul anului. Ministerul Mediului susține că, prin această decizie, va putea sprijini un număr mai mare de persoane fizice, dar cu un buget mult redus.

Sesiunea pentru populație ar urma să fie reluată după consultarea publică, cel mai devreme la 1 septembrie, însă termenul depinde de prezentarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, potrivit

Paradoxal, guvernul Bolojan a menținut neschimbată valoarea pentru Tichetul Rabla pentru mașinile cu motor termic (circa 2.000 de euro) și hibride (2.500 de euro), fapt ce ar putea stimula mai mult vânzările de vehicule poluante decât pe cele electrice.

Calculele arată că noul buget ar permite achiziția a 10.000–11.000 de autoturisme (electrice și cu motor termic), comparativ cu peste 30.000 de mașini electrice cât era planificat inițial. Â

ndustria auto riscă să fie puternic afectată, având în vedere că uzine precum Dacia și Ford și-au construit planurile de vânzări pe baza vechiului program, iar dealerii auto investiseră deja în stocuri considerabile.