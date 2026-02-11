Circulația feroviară pe o rută importantă din vestul țării a fost perturbată miercuri, după apariția unei probleme tehnice la un tren de marfă. Incidentul a generat efecte în lanț asupra mai multor garnituri de călători operate de CFR Călători.

Ce a provocat întreruperea temporară a traficului feroviar

CFR Călători a anunțat că traficul feroviar a fost închis temporar între stațiile Petroșani și Târgu Jiu, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă. Situația a apărut miercuri, 11 februarie 2026, și a afectat circulația mai multor trenuri de călători aflate pe acest segment.

”CFR Călători informează astăzi, 11 februarie 2026, că circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulaţie închisă temporar) între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. Trenurile afectate pot înregistra întarzieri suplimentare, în funcţie de condiţiile de circulaţie şi vor genera întârzierea altor trenuri care vor staţiona pentru asigurarea corespondentelor pentru călători”, a transmis, miercuri, CFR, într-un .

Cum sunt afectați pasagerii și ce întârzieri pot apărea

Potrivit companiei , trenurile aflate în circulație pe rutele adiacente pot acumula întârzieri suplimentare, în funcție de evoluția intervenției tehnice. În același timp, alte garnituri pot fi nevoite să staționeze pentru a asigura legăturile necesare pasagerilor.

Aceste întârzieri pot avea un impact direct asupra planurilor de călătorie, mai ales pentru pasagerii care depind de trenuri de legătură. CFR Călători avertizează că efectele pot varia de la un tren la altul, în funcție de momentul reluării circulației, relatează News.ro.

Ce măsuri sunt luate pentru gestionarea situației

Circulația în zona afectată se desfășoară în prezent conform măsurilor operative stabilite de managerul infrastructurii feroviare, . Deciziile sunt adaptate în timp real, în funcție de stadiul intervențiilor și de siguranța traficului.

Compania precizează că, în funcție de durata remedierii defecțiunii, pot fi stabilite măsuri suplimentare pentru alte trenuri. Autoritățile feroviare monitorizează situația și vor anunța eventuale modificări privind circulația sau întârzierile generate.