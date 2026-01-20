Accident feroviar, în comuna Chiajna, unde o mașină care s-a răsturnat pe a fost lovită de un tren de pasageri. O persoană a rămas blocată în vehicul, iar intervin pentru eliberarea acesteia.

Accident feroviar la Chiajna

O maşină care era răsturnată pe linia ferată a fost lovită de tren, marţi seară, pe strada Tineretului din Chiajna. În urma acestui accident feroviar, o persoană a rămas încarcerată, iar pompierii intervin pentru eliberarea victimei. De asemenea, dat fiind că au fost depistate scurgeri de carburant, s-a dispus înființarea unui perimetru de siguranță în jurul zonei de impact, pe o distanță de 150 de metri. Totodată, pasagerii din tren au fost evacuați

Potrivit informațiilor furnizate de al Poliției Române, incidentul s-a produs pe Magistrala Bucureşti – Jilava, la kilometrul feroviar 68+900.

„Trenul 900427 care circula între Domneşti şi Chiajna, a lovit un autoturism care se afla răsturnat pe calea ferată. În urma impactului autoturismul a intrat sub tren. Din primele informaţii în acesta se află doar conducătorul auto, care este încarcerat”, a transmis Centrul Infotrafic.

Circulaţia feroviară este oprită pe firul 2, respectiv Domneşti – Chiajna, pentru descarcerarea persoanei şi efectuarea cercetării locului faptei. De asemenea,

„Circulaţia rutieră este totodată oprită pe ambele sensuri de mers pe strada Tineretului din localitatea Chiajna, la trecerea la nivel cu calea ferată”, a transmis Centrul Infotrafic.

ISU intervine pentru deblocarea pasagerului

Potrivit sursei citate, poliţiştii care au ajuns la fața locului fac cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii acestui accident feroviar, De asemenea, a comunicat că intervine pentru eliberarea persoanei încarcerate în vehiculul lovit de tren.

„Intervenim pentru extragerea unei persoane încarcerate ca urmare a unui accident feroviar între un autoturism şi un tren, pe strada Tineretului, Chiajna. La sosirea primelor echipaje de pompieri, autoturismul se afla blocat sub tren, iar pasagerii coborâseră din tren”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, victima este conștientă și urmează să fie preluată de echipajele medicale SMURD, pentru îngrijiri și investigații ulterioare.

„Echipajele de intervenţie au ajuns la victimă şi lucrează pentru extragerea acesteia. Intervenim cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi două echipaje SMURD”, a mai transmis sursa citată.