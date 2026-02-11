Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce și-a securizat locuințele cu dispozitive artizanale periculoase pentru a-și proteja afacerea cu droguri. Anchetatorii spun că acesta s-ar fi inspirat din celebrul film „ ”.

Locuințe transformate în capcane periculoase

Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a instalat fire-capcană, dispozitive electrice improvizate și bombe artizanale în mai multe proprietăți din comitatul South Yorkshire, Anglia, potrivit publicației britanice Metro.

Descoperirea capcanelor a dus, în luna mai 2024, la evacuarea a peste 100 de locuințe din zonă, din cauza riscului major pentru siguranța celor din jur.

În una dintre case, polițiștii au găsit un fir de pescuit întins la nivelul genunchiului, conectat la un conector electric și un acumulator. Alte dispozitive includeau artificii introduse în țevi de plastic, sigilate cu spumă și conectate la fire și un arc elicoidal, capabile să provoace răni grave.

Arme, bani și droguri ascunse în locuințe

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit un pistol cu spray lacrimogen ascuns în spatele unui frigider, două puști cu aer comprimat de mare putere, o arbaletă, precum și suma de 27.000 de lire sterline cusută într-o canapea.

De asemenea, în două dintre locuințe au fost identificate culturi de cannabis, unele amenajate în corturi speciale, amplasate în încăperi secrete. Lista descoperirilor a inclus și un aruncător de flăcări artizanal, cantități mari de canabis și amfetamine, dar și bani proveniți din activități ilegale.

Anchetatorii au stabilit că britanicul s-a filmat, în trecut, folosind aruncătorul de flăcări improvizat. Invenția poate fi văzută în imaginile de mai jos.

Condamnare la Sheffield

Marți, 10 februarie, o instanță din Sheffield l-a condamnat pe Ian Claughton la șapte ani de închisoare. Fosta sa soție a primit o pedeapsă de 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru doi ani.

În timpul procesului, procurorul a declarat că asemănarea cu filmul „Singur acasă” nu este întâmplătoare.

„Dacă vă gândiți că acest caz seamănă puțin cu filmul «Singur Acasă», aveți dreptate. De fapt, acesta este exact lucrul la care Ian Claughton a spus că se gândea când a vorbit cu poliția despre aceste dispozitive”, a spus aceasta.

Un detectiv a precizat că inculpatul a dezvoltat „o mentalitate de asediu”, inspirată de personajul interpretat de Macaulay Culkin.

„Se pare că bărbatul a dezvoltat o mentalitate de asediu care l-a determinat să ia măsuri neobișnuite și elaborate pentru a-și apăra casa și conținutul ilegal de potențialii intruși, inspirându-se din personajul interpretat de Macaulay Culkin în popularul film de Crăciun Home Alone”, a explicat anchetatorul.