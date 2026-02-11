B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Traficant britanic, condamnat după ce și-a transformat casele în capcane inspirate din „Singur acasă”

Traficant britanic, condamnat după ce și-a transformat casele în capcane inspirate din „Singur acasă”

Selen Osmanoglu
11 feb. 2026, 09:22
Traficant britanic, condamnat după ce și-a transformat casele în capcane inspirate din „Singur acasă”
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Locuințe transformate în capcane periculoase
  2. Arme, bani și droguri ascunse în locuințe
  3. Condamnare la Sheffield

Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce și-a securizat locuințele cu dispozitive artizanale periculoase pentru a-și proteja afacerea cu droguri. Anchetatorii spun că acesta s-ar fi inspirat din celebrul film „Singur acasă”.

Locuințe transformate în capcane periculoase

Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a instalat fire-capcană, dispozitive electrice improvizate și bombe artizanale în mai multe proprietăți din comitatul South Yorkshire, Anglia, potrivit publicației britanice Metro.

Descoperirea capcanelor a dus, în luna mai 2024, la evacuarea a peste 100 de locuințe din zonă, din cauza riscului major pentru siguranța celor din jur.

În una dintre case, polițiștii au găsit un fir de pescuit întins la nivelul genunchiului, conectat la un conector electric și un acumulator. Alte dispozitive includeau artificii introduse în țevi de plastic, sigilate cu spumă și conectate la fire și un arc elicoidal, capabile să provoace răni grave.

Arme, bani și droguri ascunse în locuințe

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit un pistol cu spray lacrimogen ascuns în spatele unui frigider, două puști cu aer comprimat de mare putere, o arbaletă, precum și suma de 27.000 de lire sterline cusută într-o canapea.

De asemenea, în două dintre locuințe au fost identificate culturi de cannabis, unele amenajate în corturi speciale, amplasate în încăperi secrete. Lista descoperirilor a inclus și un aruncător de flăcări artizanal, cantități mari de canabis și amfetamine, dar și bani proveniți din activități ilegale.

Anchetatorii au stabilit că britanicul s-a filmat, în trecut, folosind aruncătorul de flăcări improvizat. Invenția poate fi văzută în imaginile de mai jos.

Condamnare la Sheffield

Marți, 10 februarie, o instanță din Sheffield l-a condamnat pe Ian Claughton la șapte ani de închisoare. Fosta sa soție a primit o pedeapsă de 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru doi ani.

În timpul procesului, procurorul a declarat că asemănarea cu filmul „Singur acasă” nu este întâmplătoare.

„Dacă vă gândiți că acest caz seamănă puțin cu filmul «Singur Acasă», aveți dreptate. De fapt, acesta este exact lucrul la care Ian Claughton a spus că se gândea când a vorbit cu poliția despre aceste dispozitive”, a spus aceasta.

Un detectiv a precizat că inculpatul a dezvoltat „o mentalitate de asediu”, inspirată de personajul interpretat de Macaulay Culkin.

„Se pare că bărbatul a dezvoltat o mentalitate de asediu care l-a determinat să ia măsuri neobișnuite și elaborate pentru a-și apăra casa și conținutul ilegal de potențialii intruși, inspirându-se din personajul interpretat de Macaulay Culkin în popularul film de Crăciun Home Alone”, a explicat anchetatorul.

Tags:
Citește și...
Grija excesivă pentru sănătate poate accelera îmbătrânirea. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Grija excesivă pentru sănătate poate accelera îmbătrânirea. Iată ce arată un studiu
Presiune crescută pe echipele Salvamont din mai multe județe. Unde au avut loc cele mai multe intervenții
Eveniment
Presiune crescută pe echipele Salvamont din mai multe județe. Unde au avut loc cele mai multe intervenții
UE pregătește o aplicație pentru protejarea copiilor de hărțuirea online. Ce soluții digitale sunt luate în calcul
Eveniment
UE pregătește o aplicație pentru protejarea copiilor de hărțuirea online. Ce soluții digitale sunt luate în calcul
Nuțu Cămătaru vrea să redevină un om cinstit. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătorească
Eveniment
Nuțu Cămătaru vrea să redevină un om cinstit. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătorească
ANM: Ninsori în sud, ploi în vest și ceață în mai multe zone ale țării
Eveniment
ANM: Ninsori în sud, ploi în vest și ceață în mai multe zone ale țării
Atac armat într-un liceu din Canada. Nouă persoane au fost ucise
Eveniment
Atac armat într-un liceu din Canada. Nouă persoane au fost ucise
Miruță, la Bruxelles. Sprijinul pentru Ucraina și agenda de descurajare, pe masa miniștrilor Apărării din UE și NATO
Eveniment
Miruță, la Bruxelles. Sprijinul pentru Ucraina și agenda de descurajare, pe masa miniștrilor Apărării din UE și NATO
Un bucureștean fură scuterul unui nepalez, dar nu reușește să-l pornească / Surpriza de la percheziții
Eveniment
Un bucureștean fură scuterul unui nepalez, dar nu reușește să-l pornească / Surpriza de la percheziții
Voluntar ISU Mureș, erou într-o seară obișnuită după teatru. Cum a fost salvat un bărbat aflat în stop cardio-respirator
Eveniment
Voluntar ISU Mureș, erou într-o seară obișnuită după teatru. Cum a fost salvat un bărbat aflat în stop cardio-respirator
Afaceristul mort în accidentul de la Iași lăsase un ultim mesaj pe internet. Ce declarație a transmis acesta pe rețelele sociale
Eveniment
Afaceristul mort în accidentul de la Iași lăsase un ultim mesaj pe internet. Ce declarație a transmis acesta pe rețelele sociale
Ultima oră
10:54 - Răsturnare de situație la Curtea Constituțională. Cu Gheorghe Stan prezent, instanța constituțională a amânat verdictul. Viitorul termen, pe 18 februariea UPDATE
10:43 - PNL se laudă cu reușitele lui Ilie Bolojan. Bilanțul premierului după șase luni de mandat. Ce nu spun liberalii
10:40 - Grija excesivă pentru sănătate poate accelera îmbătrânirea. Iată ce arată un studiu
10:36 - Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
10:34 - Presiune crescută pe echipele Salvamont din mai multe județe. Unde au avut loc cele mai multe intervenții
10:00 - 11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
09:57 - Greșeli banale care te pot lăsa fără bani în conturi. Escrocii folosesc Inteligența Artificială ca să facă noi victime
09:56 - UE pregătește o aplicație pentru protejarea copiilor de hărțuirea online. Ce soluții digitale sunt luate în calcul
09:17 - Nuțu Cămătaru vrea să redevină un om cinstit. Interlopul a solicitat reabilitarea judecătorească
09:15 - Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția