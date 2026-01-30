Actorul Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant la scurt timp după aflarea veștii că actrița Catherine O’Hara, mama sa din „Home Alone” („Singur Acasă”), a trecut în neființă. O’Hara avea 71 de ani.

Ce a transmis Macaulay Culkin

„Mama. Credeam că avem timp. Voiam mai mult. Voiam să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar încă mai aveam multe să-ți spun. Te iubesc. Ne vedem mai târziu”, a scris Macaulay Culkin, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Catherine O’Hara a murit

Creative Artists Agency a anunțat că O’Hara vineri, în casa ei din Los Angeles, în urma unei boli scurte.

Actrița era recunoscută mai ales pentru că a jucat în „Home Alone” și „Home Alone 2: Lost in New York”, dar cariera ei s-a întins pe mai bine de cinci decenii. Catherine O’Hara a fost nominalizată de-a lungul anilor la Globurile de Aur, dar a primit două Emmy-uri, în 1982 și în 2020. Cel mai recent, ea a jucat în serialul „The Studio” (2025), pentru care de asemenea a fost nominalizată la Emmy.