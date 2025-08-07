B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile

Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile

Elena Boruz
07 aug. 2025, 11:56
Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile
Sursă foto: bistriteanul.ro

Tragedie în localitatea Sărata, din județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat, în vârstă de 41 de ani, s-a stins din viață, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul.

Incidentul a avut loc miercuri seara și, în ciuda faptului că echipajele medicale s-au deplasat rapid la fața locului, pentru victimă a fost prea târziu.

Cuprins:

  • Cum s-a petrecut incidentul
  • Ce au declarat autoritățile

Cum s-a petrecut incidentul

Potrivit informațiilor, bărbatul s-ar fi deplasat pe un drum în pantă, în apropierea unei căi ferate. Acesta ar fi pierdut controlul, iar ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat, iar el a fost izbit de calea ferată.

„Îl cunosc de când era copil, eu sunt prieten şi cu tatăl lui. Ar fi urcat acolo pe dealul ăla până în faţă, a dat în calea ferată şi s-a răsturnat”, spune un bărbat, potrivit observator news.

Ce au declarat autoritățile

Conform autorităților, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator, imediat după impact. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, care din păcate, nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.

„Din primele date un bărbat e 41 de ani din Sărata, în timp ce se deplasa cu un ATV pe un teren în pantă, în proximitatea drumului judeţean 154, a pierdut controlul acestuia şi s-a răsturnat”, a transmis Crina Sîrb, de la IPJ Bistrița-Năsăud.

„Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, s-a aplicat protocolul de resuscitare, dar din nefericire organismul bărbatului nu au răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul la faţa locului”, a declarat Cristina Răcilă, de ISU Bistrița-Năsăud. 

„La locul solicitării ne-am deplasat două echipaje. Un echipaj de prim ajutor şi echipajul cu medic de la ambulanţă Bistriţa. A fost găsită o victimă de aproximativ 40 de ani în stop cardio- respirator, traumatism prin rostogolire cu ATV-ul”, a explicat Alexandru Borodi, SAJ Bistrița-Năsăud.

A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
Eveniment
Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
Eveniment
Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Ce amendă au primit doi bucureșteni, după ce au aruncat mobilierul pe domeniul public
Eveniment
Ce amendă au primit doi bucureșteni, după ce au aruncat mobilierul pe domeniul public
Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
Eveniment
Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Eveniment
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Eveniment
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Politică
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Eveniment
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Zi de doliu naţional: Fostul președinte a fost înmormântat într-o ceremonie privată la Cimitirul Ghencea III
Eveniment
Zi de doliu naţional: Fostul președinte a fost înmormântat într-o ceremonie privată la Cimitirul Ghencea III
Ultima oră
13:42 - În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
13:37 - Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
13:23 - Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
13:00 - Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
12:58 - Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
12:55 - Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
12:25 - Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
12:14 - Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
12:12 - Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
11:36 - Mircea Radu a dezvăluit cum a ajuns să prezinte emisiunea „Din Dragoste”