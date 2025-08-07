Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile

Tragedie în localitatea Sărata, din județul Un bărbat, în vârstă de 41 de ani, s-a stins din viață, după ce s-a răsturnat cu

Incidentul a avut loc miercuri seara și, în ciuda faptului că echipajele medicale s-au deplasat rapid la fața locului, pentru victimă a fost prea târziu.

Cum s-a petrecut incidentul

Potrivit informațiilor, bărbatul s-ar fi deplasat pe un drum în pantă, în apropierea unei căi ferate. Acesta ar fi pierdut controlul, iar ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat, iar el a fost izbit de calea ferată.

„Îl cunosc de când era copil, eu sunt prieten şi cu tatăl lui. Ar fi urcat acolo pe dealul ăla până în faţă, a dat în calea ferată şi s-a răsturnat”, spune un bărbat, potrivit

Ce au declarat autoritățile

Conform autorităților, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator, imediat după impact. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, care din păcate, nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.

„Din primele date un bărbat e 41 de ani din Sărata, în timp ce se deplasa cu un ATV pe un teren în pantă, în proximitatea drumului judeţean 154, a pierdut controlul acestuia şi s-a răsturnat”, a transmis Crina Sîrb, de la IPJ Bistrița-Năsăud.

„Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, s-a aplicat protocolul de resuscitare, dar din nefericire organismul bărbatului nu au răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul la faţa locului”, a declarat Cristina Răcilă, de ISU Bistrița-Năsăud.

„La locul solicitării ne-am deplasat două echipaje. Un echipaj de prim ajutor şi echipajul cu medic de la ambulanţă Bistriţa. A fost găsită o victimă de aproximativ 40 de ani în stop cardio- respirator, traumatism prin rostogolire cu ATV-ul”, a explicat Alexandru Borodi, SAJ Bistrița-Năsăud.

A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.