Tragedie pe o stradă din al Capitalei! Un copil de doar cinci ani și bunica sa au fost loviți în plin de un autoturism. Accidentul s-a produs într-o zonă unde limita de viteză este de doar 30 km/h, informează observatornews.ro.

Ce s-a întâmplat cu victimele accidentului

Impactul a avut consecințe dramatice. Copilul a fost grav rănit și găsit în stop cardio-respirator de echipajele medicale ajunse de urgență la fața locului. Medicii au încercat să-l readucă la viață, însă, din păcate, eforturile lor au fost zadarnice, fiind declarat decesul.

Bunica micuțului a suferit mai multe leziuni și a primit îngrijiri medicale. La rândul ei, șoferița implicată în accident a fost testată cu iar rezultatul a indicat zero alcoolemie.

Ce spun oamenii legii despre tragedia din Sectorul 3

Accidentul s-a produs marți după-amiază, în jurul orei 16:25, când a fost alertată printr-un apel la 112 cu privire la un incident grav petrecut pe strada Prevederii.

Din primele informații, o femeie de 38 de ani, aflată la volan, circula dinspre strada Mizil către strada Trapezului. Ajunsă în dreptul imobilului cu numărul 24, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferița ar fi acroșat două persoane aflate pe partea carosabilă. Este vorba despre o fetiță de doar cinci ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani.

La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare în cazul copilului. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul micuței.

Totodată, bunica fetiței, în vârstă de 67 de ani, a fost preluată de ambulanță și transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale suplimentare. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.