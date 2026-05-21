Deși relația lor s-a încheiat de ani buni, Dani Oțil vorbește și astăzi cu respect despre Mihaela Rădulescu. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, prezentatorul TV a vorbit deschis despre trecutul său sentimental. Acesta a mărturisit că fosta parteneră a avut un impact major asupra vieții sale și că multe dintre cele mai importante lecții le-a învățat chiar de la ea.
„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea. Dar îi spuneam și soției mele, acum ceva timp, că unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie cu care eram, în timp ce eram împreună, a fost următorul.
La un moment dat, Mihaela mi-a zis asta. Eram undeva pe planetă, nu contează asta, și mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta — bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce — tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: „Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii”». ”, a transmis prezentatorul TV.
Înainte de a trăi povestea de iubire cu Gabriela Prisăcariu, viața sentimentală a lui Dani Oțil a fost intens urmărită datorită relației pe care a avut-o cu Mihaela Rădulescu. Cei doi au format timp de șase ani unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc, iar povestea lor a ținut mult timp atenția publicului. Relația s-a încheiat la inițiativa Mihaelei, care ulterior s-a stabilit în Monaco și a trăit o relație alături de Felix Baumgartner, sportivul austriac care și-a pierdut viața în vara acestui an, în urma unui accident de parapantă.
Ani mai târziu, Dani Oțil și-a construit propria familie și pare mai împlinit ca niciodată. Prezentatorul și-a găsit fericirea alături de Gabriela Prisăcariu, femeia care i-a devenit soție și care i-a dăruit un băiețel, Tiago. Astăzi, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de familie și sunt considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă.