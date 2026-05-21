B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire

Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire

Ana Beatrice
21 mai 2026, 21:39
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire
Sursă Foto: Facebook - dani otil
Cuprins
  1. Ce sfat neașteptat a primit Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu
  2. Cum și-a găsit Dani Oțil fericirea alături de Gabriela Prisăcariu

Deși relația lor s-a încheiat de ani buni, Dani Oțil vorbește și astăzi cu respect despre Mihaela Rădulescu. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, prezentatorul TV a vorbit deschis despre trecutul său sentimental. Acesta a mărturisit că fosta parteneră a avut un impact major asupra vieții sale și că multe dintre cele mai importante lecții le-a învățat chiar de la ea.

Ce sfat neașteptat a primit Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu

Puțini se așteptau ca Dani Oțil să vorbească atât de sincer despre legătura pe care o are și astăzi cu Mihaela Rădulescu. Deși povestea lor de iubire s-a încheiat în urmă cu mulți ani, prezentatorul continuă să o aprecieze enorm pe fosta parteneră. Mai mult, el recunoaște că a avut un impact uriaș asupra vieții sale și că unele dintre cele mai importante lecții le-a învățat chiar de la ea. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Dani a povestit unul dintre momentele care l-au marcat profund în perioada în care formau un cuplu.

„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea. Dar îi spuneam și soției mele, acum ceva timp, că unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie cu care eram, în timp ce eram împreună, a fost următorul.

La un moment dat, Mihaela mi-a zis asta. Eram undeva pe planetă, nu contează asta, și mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta — bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce — tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: „Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii”». ”, a transmis prezentatorul TV.

Cum și-a găsit Dani Oțil fericirea alături de Gabriela Prisăcariu

Înainte de a trăi povestea de iubire cu Gabriela Prisăcariu, viața sentimentală a lui Dani Oțil a fost intens urmărită datorită relației pe care a avut-o cu Mihaela Rădulescu. Cei doi au format timp de șase ani unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc, iar povestea lor a ținut mult timp atenția publicului. Relația s-a încheiat la inițiativa Mihaelei, care ulterior s-a stabilit în Monaco și a trăit o relație alături de Felix Baumgartner, sportivul austriac care și-a pierdut viața în vara acestui an, în urma unui accident de parapantă.

Ani mai târziu, Dani Oțil și-a construit propria familie și pare mai împlinit ca niciodată. Prezentatorul și-a găsit fericirea alături de Gabriela Prisăcariu, femeia care i-a devenit soție și care i-a dăruit un băiețel, Tiago. Astăzi, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de familie și sunt considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă.

Tags:
Citește și...
Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
Monden
Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
Monden
Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
Simona Trașcă s-a căsătorit civil cu Marian Buzilă! Emoții, lacrimi și incidente neașteptate înainte de marele „Da!” (FOTO)
Monden
Simona Trașcă s-a căsătorit civil cu Marian Buzilă! Emoții, lacrimi și incidente neașteptate înainte de marele „Da!” (FOTO)
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
Monden
Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
Monden
Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
Wiz Khalifa apare pe lista persoanelor urmărite din România. Rapperul american este condamnat definitiv la 9 luni de închisoare
Monden
Wiz Khalifa apare pe lista persoanelor urmărite din România. Rapperul american este condamnat definitiv la 9 luni de închisoare
„Nu mai da șanse săracilor mental!”: Cum a răspuns Ramona Olaru după ce fostul iubit s-a afișat cu noua parteneră
Monden
„Nu mai da șanse săracilor mental!”: Cum a răspuns Ramona Olaru după ce fostul iubit s-a afișat cu noua parteneră
Emily Burghelea va avea 7 copii! Ce i-a spus un preot vedetei TV, a lăsat-o fără cuvinte
Monden
Emily Burghelea va avea 7 copii! Ce i-a spus un preot vedetei TV, a lăsat-o fără cuvinte
Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”
Monden
Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”
Ultima oră
21:41 - Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier
21:11 - Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
21:03 - ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
20:50 - Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
20:50 - Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
20:23 - Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
20:22 - PSD, PNL și USR, din nou la aceeași masă? Victor Negrescu, scenariu pentru noua guvernare: „Cred că vom avea un guvern pro-european. Ilie Bolojan va trebui să renunțe la orgolii” (VIDEO)
20:16 - Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
19:55 - Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima
19:41 - Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)