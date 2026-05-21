Vlad Voiculescu a ajuns joi în centrul unei controverse după o postare publicată pe Facebook, în care a folosit o expresie obscenă devenită celebră în timpul protestelor anti-PSD. Fostul ministru al Sănătății, care ocupă în prezent funcția de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a editat ulterior mesajul distribuit online.

Ce a publicat Vlad Voiculescu pe rețelele sociale

Postarea fostului ministru aborda situația unor proiecte medicale finanțate prin PNRR și critica modul în care au fost administrate investițiile din sistemul sanitar. Pentru a crește vizibilitatea mesajului, Voiculescu a folosit mai multe hashtaguri, inclusiv expresia obscenă „M**E PSD”, potrivit .

La scurt timp după apariția reacțiilor, politicianul a revenit asupra mesajului și a modificat conținutul publicat pe Facebook. În textul inițial, acesta făcea referire la șantiere abandonate, întârzieri în investiții și depășiri importante de costuri în sănătate.

„Șantiere abandonate: un exemplu este centrul cu 115 paturi (19 ATI) de pe Calea Șerban Vodă (Zerlendi) al spitalului Marius Nasta. Constructorul a părăsit șantierul pentru că nu i s-au plătit facturile. Depășirile de costuri doar sunt de peste 240 milioane de euro (în total) conform declarațiilor dlui Cseke (…) De la al doilea mandat interimar al lui Attila Cseke (2021) până la al treilea mandat al lui Atilla Cseke (2026), Ministerul Sănătății a fost complet sub conducerea PSD”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Cum a devenit expresia „M**E PSD” un simbol politic în România

Sloganul „M**E PSD” a devenit cunoscut în timpul protestelor izbucnite în 2017 după adoptarea Ordonanței 13 de către Guvernul Grindeanu. Actul normativ, semnat atunci și de ministrul Justiției Florin Iordache, modifica legislația penală și stabilea un prag de 200.000 de lei pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Decizia a provocat proteste masive în întreaga țară, iar expresia respectivă a devenit unul dintre cele mai folosite sloganuri împotriva PSD, atât în stradă, cât și în mediul online.

Mesajul a revenit puternic în atenția publică și în 2018, după cazul șoferului român cu mașină înmatriculată în Suedia, care circula cu un număr personalizat ce conținea aceeași formulare.