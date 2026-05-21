CTP a dezvăluit strategia lui Nicușor Dan. Cristian Tudor Popescu a avut joi seară un discurs extrem de critic la adresa președintelui Nicușor Dan, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV. Gazetarul a analizat consultările desfășurate la Palatul Cotroceni pentru conturarea unei formule de guvernare și a susținut că șeful statului ar urmări, în primul rând, propriul interes electoral.

În intervenția sa, jurnalistul a comentat atât întâlnirea președintelui cu parlamentarii neafiliați, inclusiv cu Gigi Becali, cât și ceea ce consideră a fi adevărata strategie politică a lui Nicușor Dan.

De ce a criticat CTP întâlnirea dintre Nicușor Dan și Gigi Becali

Cristian Tudor Popescu a spus că problema nu este comportamentul lui Gigi Becali, ci faptul că președintele a acceptat și a continuat dialogul în condițiile în care acesta întârziase la consultări.

“E ceva ce vă uimește la domnul Becali? Deci problema noastră nu e domnul Becali. Domnul Becali e cel pe care-l cunoaștem de zeci de ani. Problema noastră este că domnul președinte Nicușor Dan, atunci când un invitat la consultări politice pentru facerea guvernului, adică poate cea mai importantă operațiune de politică internă, din acest moment, din România, domnul Becali și-a permis să întârzie, în calitate de neafiliat sau ce e el, de a fost invitat acolo.

Și în loc să-i se comunice… ‘domnul, ați fost invitat la ora cutare, nu ați venit, la revedere, ne vedem data viitoare’. În loc să-i comunice asta cum ar fi fost firesc, îl invită separat și discută cu domnul Becali, care domnul Becali îl secundează pe domnul președinte cu cugetări de genul cheamă-l pe ‘Pahonțu să-l rezolve, da?’ (n.red: pe Ilie Bolojan). Cheamă-l pe Pahonțu să-l rezolve… Deci președintele României a susținut o astfel de discuție. Când i-a spus asta domnul Becali, domnul Nicușor Dan trebuia să-l dea afară din Cotroceni, când i-a pronunțat asta. Îl foloseați pe Pahonțu ca să-l anihileze pe Ilie Bolojan. Și nu a făcut-o. A discutat. Întrebarea e de ce? Vedeți că să pune această întrebare în mod excesiv în societatea românească acum.”, a spus CTP.

CTP a dezvăluit strategia lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la concluzia că președintele urmărește doar voturi

Gazetarul a ironizat inclusiv presupusele strategii sofisticate atribuite președintelui și a susținut că explicația ar fi, în opinia sa, mult mai simplă.

“M-am gândit cum să-i mai spun domnului , i-am spus președintele aghiazmă. Aș vrea să înlocuiesc sintagma, astăzi m-a inspirat domnul Grindeanu, care a rostit gaia-maţul, nu mai știu de câte ori, în decurs de 3 minute, cuvântul strategic.

Cuvântul strategic, știți, asta e o modalitate de manipulare a publicului, în care îi spui un lucru o dată, i-l spui a doua oară, i-l spui a treia oară. Orice om de bun-simț și cu un coeficient de inteligență normal, a treia oară se supără și spune: ‘omul ăsta mă ia de tâmpit? De ce îmi spune a treia oară?’.

Când spune și a 14-a oară cuvântul strategic, gândiți-vă, doamnă, care trebuie să fie concluzia, repet, a unui om de bun-simț și cu un coeficient de inteligență normal.

Există și oameni care nu au aceste două calități în România. Există destui și acestor oameni speră să le înfigă în cap, după metoda Trump, că de acolo a luat-o Grindeanu, care repetă, l-ați văzut, ca o placă spartă de patefon, repetă, repetă, repetă aceleași sintagme despre aceleași lucruri, pe principiul lui Goebbels, mii de repetări fac un adevăr.”, a mai adăugat ziaristul.

Care este, potrivit lui CTP, adevărata strategie a președintelui

Cristian Tudor Popescu a continuat cu o analiză extrem de dură, afirmând că președintele ar avea un singur obiectiv politic.

“Dar asta mi-a dat următoarea idee. Domnul Nicușor Dan ar trebui să se numească Nicu Strategicu. De ce? Pentru că toată opinia publică, presa, dumneavoastră, îl bănuiți de strategii, domnule.

Domnule, ce vrea? Ce strategii are? Adică cum ar vrea el să facă guvernul? Asta este o suprainterpretare a neantului.

Domnul Nicușor Dan are o singură strategie, nu mai multe. Nu trebuie să facem tot felul de supoziții. Eu știu, e de domeniul… Numai cine are orbul găinilor nu vede ce face domnul președinte.

Domnul președinte vrea voturi de peste tot. Voturi pentru el. Puțin îi pasă de .

Acolo a avut un singur obiectiv, să-l dea jos pe Bolojan, aici, la unison cu PSD-ul, pentru că Bolojan a fost un prim-ministru independent. N-a fost ce era Boc pentru Băsescu. Nu! A fost un prim-ministru pe picioarele lui, care a judecat cu capul lui.

Ori, domnul Nicușor Dan nu dorește să mai aibă un astfel de prim-ministru. Asta vă dați seama că e limpede.„, a mai completat CTP.

CTP a dezvăluit strategia lui Nicușor Dan. Ce mai urmărește președintele, potrivit gazetarului

“Și, în al doilea rând, domnia sa face exact ce-l acuză Grindeanu pe Bolojan, fără niciun fel de susținere, fără niciun fel de justificare. Și anume, se gândește la alegerile din 2030 domnul Nicușor Dan. Voturile alea…

Ce nevoie are el să stea de vorbă cu ăia cu capete de mingi, de la Pace? Ce pot să ofere indivizii ăia? I-am văzut … și individele alea cum vorbesc. Ce să ofere în vederea construcției unui guvern? Să ofere vreun ministru? Un prim-ministru, chiar, după cum se laudă Șoșoacă?

De ce stă de vorbă cu domnul Becali, care iese după aceea și spune ce spune? Pentru că se gândește că și domnul Becali poate să-i aducă niște voturi. Că și doamna Soșoacă poate să-i aducă niște voturi. Pentru domnul președinte Dan, ‘voturi n-are miros’. Ăsta e principiul lui. Nu contează de unde vin.

Un principiu cu care eu n-am putut să fiu de acord niciodată, de aceea nu am intrat în politică.

Îmi amintesc că și lui Antonescu i-am făcut același reproș, am și scris, i-am și spus, pentru dumneavoastră orice vot e bun, indiferent de la cine, de la ce grupuri și de la ce persoane vin aceste voturi. Pentru mine nu, niciodată. Asta este strategia lui Nicu Strategicu, în momentul de față.

Și cred că va prelungi foarte mult aceste consultări, pentru că, de fapt, dânsul nu are niciun interes să se pună prea repede un guvern funcțional, cu un premier independent în decizii.

Nu spun independent în sensul de tehnocrat. Nu, poate să fie și politic. Problema e să nu fie independent în decizii față de el, de Nicușor Dan.”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.