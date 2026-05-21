Răsturnare de situație: Varianta cea mai discutată acum. PSD ar putea să guverneze singur. Ce se discută acum (surse)

Ana Maria
21 mai 2026, 17:46
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce este luat în calcul un guvern monocolor PSD
  2. Cine ar putea vota un guvern monocolor PSD
  3. Ce spun parlamentarii neafiliați
  4. Ce a spus Gigi Becali
  5. Când va fi desemnat noul premier

Varianta unui guvern monocolor PSD începe să capete tot mai multă consistență în culisele politice, pe fondul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv. Surse parlamentare susțin că aceasta ar fi, în acest moment, una dintre cele mai realiste formule de guvernare, în condițiile în care alte scenarii par tot mai greu de pus în practică.

Potrivit acelorași surse, social-democrații ar trebui să își asume direct guvernarea, mai ales în contextul în care mai multe grupuri parlamentare din afara actualei coaliții nu exclud susținerea unui astfel de Cabinet.

De ce este luat în calcul un guvern monocolor PSD

Conform informațiilor obținute din zona parlamentară, ecuația politică actuală complică formarea unei coaliții mai largi. Unul dintre obstacole este poziția UDMR, care, potrivit surselor citate, nu ar accepta să intre la guvernare într-o formulă susținută de parlamentarii suveraniști.

În aceste condiții, scenariul unui Executiv format exclusiv din PSD începe să fie analizat mai serios, potrivit Știripesurse.

Cine ar putea vota un guvern monocolor PSD

După consultările de la Palatul Cotroceni, mai multe grupuri parlamentare au transmis semnale că ar putea sprijini un astfel de scenariu, în anumite condiții.

Răzvan Chiriță, liderul grupului Uniți pentru România, a transmis că formațiunea sa este deschisă susținerii unei formule de guvernare, dacă viitorul Cabinet va include măsuri compatibile cu prioritățile grupului, adică dacă viitorul premier „va avea un program de guvernare ce va întruni și o parte din solicitările noastre”.

Și reprezentanții PACE au mers la consultările cu președintele Nicușor Dan cu propriile variante de guvernare, inclusiv una care include PSD.

După întâlnire, mesajul a rămas același, adică susținerea pentru un Executiv condus de social-democrați rămâne o opțiune.

Întrebată la Parlament dacă ar susține un guvern PSD, senatoarea PACE Cosmina Cerva a răspuns afirmativ.

„(…) dacă guvernul ăsta minoritar – sau cum o fie el alcătuit, din PSD, din UDMR – vine cu măsuri care să corijeze ceea ce s-a stricat până acum, vor avea susținerea noastră”.

Ce spun parlamentarii neafiliați

Și din zona parlamentarilor independenți au venit semnale favorabile. Victoria Stoiciu a spus clar că nu exclude susținerea unui guvern PSD, însă condiția este ca viitorul Executiv să aibă o orientare fermă pro-europeană.

„Nu exclud să votez orice formulă de guvern care va veni cu o orientare pro-europeană. (…) Pot să fiu perfect de acord cu un guvern care își va menține ferm, clar și fără echivoc direcția pro-europeană. Nu doar pro-occidentală, cum spune domnul președinte, ci pro-europeană”.

Aceasta a subliniat și că PSD rămâne partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară.

„Depinde cu cine se aliază (n.r. – PSD), dacă reușesc să refacă coaliția pro-europeană pe care tot ei au distrus-o, sigur că sunt o opțiune. Sunt partidul cu cel mai mare număr de parlamentari”.

Ce a spus Gigi Becali

Deputatul neafiliat a declarat că va merge pe mâna președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește desemnarea viitorului premier: „Merg pe înțelepciunea lui”.

Mai mult, Becali a susținut că există grupuri din PNL care ar accepta ideea unui guvern minoritar, însă nu își exprimă public poziția.

„Ce să fiu eu de acord cu Ilie Bolojan? Hai să vă dau din casă! Și președintele mi-a spus. PNL-ul ar face, sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”.

Când va fi desemnat noul premier

Potrivit informațiilor politice din acest moment, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe numele viitorului premier săptămâna viitoare, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare.

Până atunci, scenariul unui guvern monocolor PSD pare să câștige teren în negocierile de la București.

Tribunalul Militar va pronunța sentința în dosarul 10 august pe 11 iunie. Ce pedepse solicită procurorii
