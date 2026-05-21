Elegantă și radiantă în ziua cununiei civile, blondina a atras toate privirile. Aceasta a purtat rochie albă, conică, cu buzunare și detalii aurii. Și Marian Buzilă a ales o apariție rafinată pentru marele moment. Artistul a purtat pantaloni și cămașă albă, completate de un sacou într-o elegantă nuanță cărămizie.

„Mă mărit, nu e un vis! Sunt șocată !Am uitat orezul acasă, noroc că m-a ajutat prietena mea, Alina. Dar vom avea noroc la nuntă pentru că plouă la cununie. De azi va fi belșug pentru noi! E și o zi de sărbătoare foarte mare azi. El e soarta mea! El mi-a spus de la început că mă va face soția lui! Nu am dormit toată noaptea. Am emoții mai tare ca niciodată!”, a spus vedeta pentru Click!.

Ce incidente neașteptate au avut loc înainte de cununie

Clipele dinaintea cununiei civile nu au fost lipsite de peripeții pentru Simona Trașcă și Marian Buzilă. Copleșiți de emoții și prinși în agitația ultimelor pregătiri, cei doi au realizat în ultimul moment că au uitat acasă orezul pregătit pentru tradiția de după ceremonie. Situația a fost însă rezolvată rapid, după ce invitații au intervenit și au salvat momentul.

Pe lângă stresul dinaintea marelui „Da!”, mireasa s-a confruntat și cu un incident neașteptat legat de buchetul de flori. Chiar înainte să ajungă în fața ofițerului de stare civilă, blondina a descoperit că este alergică la unele dintre florile din aranjament. Aceasta a fost nevoită să ia imediat o pastilă antihistaminică pentru a evita complicațiile.