Nicușor Dan desființează votată de PSD și AUR. Președintele României a intervenit public în controversa generată de proiectul legislativ adoptat în Senat, care impune organizațiilor neguvernamentale să facă publice sursele de finanțare și identitatea donatorilor, sub sancțiunea suspendării activității sau chiar a dizolvării.

Șeful statului a transmis joi că susține transparența în relația dintre organizații și instituțiile statului, însă consideră că anumite prevederi ale proiectului depășesc limitele proporționalității și riscă să descurajeze implicarea civică.

Nicușor Dan desființează legea ONG-urilor. Ce a spus președintele

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele a cerut ca reprezentanții societății civile să fie implicați în dezbaterea care va avea loc în Camera Deputaților, forul decizional în acest caz.

„O poziție de principiu cu privire la proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor. Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră.”, a scris Nicușor Dan pe .

Ce prevede proiectul adoptat de Senat

Inițiativa legislativă, susținută de AUR și adoptată cu sprijinul PSD în Senat, introduce obligații suplimentare pentru asociații, fundații și federații, care ar trebui să publice anual informații detaliate despre veniturile și finanțările primite, indiferent de sursa acestora.

AUR susține că măsura este una necesară pentru creșterea transparenței în activitatea ONG-urilor.

„Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creșterea transparenței în activitatea organizațiilor non-profit.

Inițiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanțare și a veniturilor încasate de asociații, fundații și federații”, potrivit unui comunicat AUR.

Deputata AUR, Ionelia Priescu, a argumentat că cetățenii ar trebui să poată verifica public finanțarea ONG-urilor.

„ONG-urile depun în fiecare an o declarație la ANAF, însă aceste declarații rămân în sertarele ANAF și nu ajung la cetățeni.

Transparența veritabilă de care este nevoie în România este atunci când cetățeanul poate să deschidă o pagină pe internet și poate să vadă dacă și cum este finanțat un ONG care influențează comunitatea.

Prin proiectul AUR, practic, orice cetățean poate deveni avertizor public, avertizor de integritate”.

Liderul AUR, George Simion, a salutat votul din Senat.

„Victorie la Senat! Am trecut legea care oferă transparență la finanțarea ONG-urilor! Cine e deranjat de transparență?”.

De ce contestă USR această inițiativă

USR a criticat dur proiectul, acuzând o apropiere între PSD și AUR pe un subiect sensibil care vizează societatea civilă.

„Toți senatorii USR au votat împotriva inițiativei legislative AUR, de completare a OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, care obligă ONG-urile să întocmească o listă care să evidențieze toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice și juridice, sub amenințarea desființării lor dacă nu depun listele la termen”.

Formațiunea condusă de Dominic Fritz consideră că măsurile propuse depășesc cadrul unei simple transparențe administrative.

„Este scandalos că, la 8 ani distanță după ce Liviu Dragnea cerea același lucru, PSD a putut vota alături de AUR măsuri împotriva societății civile”.

USR a mers și mai departe, comparând inițiativa cu modele controversate din alte state.

„USR consideră acțiunea PSD – AUR drept un act iliberal, după modele similare din țări precum Rusia, Belarus, Georgia sau Ungaria lui Viktor Orban”.

Senatoarea USR, Simona Spătaru, a criticat și sancțiunile prevăzute în proiect.

„Sancțiunea nu este o amendă, ci este suspendarea automată a activității și apoi dizolvarea de drept. Fără judecător. Fără proces echitabil. Fără niciun fel de proporționalitate. Aceasta nu este transparență, aceasta este o execuție prin dictat administrativ.

ONG-urile din România au salvat vieți în spitale, au făcut educație și au gestionat crize umanitare exact acolo unde statul a eșuat.

Care e răspunsul acestei majorități AUR-PSD? Să le trateze ca pe niște entități suspecte. Transparența este doar paravanul, în timp ce intimidarea este adevăratul scop”.

Nicușor Dan desființează legea ONG-urilor. Ce urmează pentru proiectul de lege

După votul favorabil din Senat, proiectul merge în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt în privința adoptării sau respingerii inițiativei legislative. Dezbaterea se anunță una tensionată, în contextul reacțiilor puternice venite atât din zona politică, cât și din partea societății civile.