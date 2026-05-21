Casele viitorului prind contur mai repede decât ne imaginam. În China, roboții umanoizi nu mai sunt pregătiți doar pentru uz industrial, ci sunt antrenați să devină ajutoare în viața de zi cu zi.

De la gătit și spălat rufe până la îngrijirea persoanelor vârstnice, companiile chineze încearcă să transforme într-o prezență reală în propriile locuințe.

Vor deveni roboții noul ajutor din fiecare locuință

Compania chineză GigaAI a dezvăluit SeeLight S1, primul robot umanoid de uz casnic cu scop general creat în China, informează . Conceput pentru a deveni un adevărat ajutor în locuință, robotul poate găti, tăia legume, încărca mașina de spălat, întinde rufe, face patul sau deschide perdelele. Modelul este echipat cu două brațe și se deplasează pe roți, fiind conceput pentru a executa diverse activități casnice.

Robotul a fost dezvoltat în parteneriat cu Centrul de Inovare pentru Roboți Umanoizi din Hubei și Alianța Industriei Roboților Umanoizi din provincie. Directorul executiv Zhu Zheng a anunțat că primele teste în locuințe reale vor începe în Wuhan. Anumite familii vor primi gratuit robotul încă din prima jumătate a anului 2027.

În același timp, compania își propune să reducă prețul dispozitivului sub pragul de 100.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 14.700 de dolari. Reprezentanții GigaAI cred că până în 2028 roboții casnici vor face un salt uriaș la nivel comercial. Mai mult, inteligența artificială care le permite să înțeleagă și să interacționeze autonom cu lumea din jur ar urma să evolueze semnificativ.

Sunt pregătiți roboții să facă față vieții reale dintr-o locuință

După fabrici și linii de producție, roboții umanoizi încearcă acum să facă față unuia dintre cele mai complicate medii: locuințele oamenilor. Spre deosebire de roboții industriali, care execută sarcini repetitive, SeeLight S1 este proiectat să interpreteze singur situațiile și să se adapteze în timp real.

Primele teste vor începe chiar din această lună, când 100 de roboți vor fi introduși în locuințe din Wuhan, inclusiv în familii cu persoane vârstnice, copii sau . Dezvoltatorii au integrat și un sistem de siguranță care oprește instantaneu robotul dacă detectează copii sau animale în apropiere.

Interesul pentru această tehnologie crește rapid. Piața globală a roboților casnici a fost evaluată la 41 de miliarde de dolari, iar specialiștii estimează o creștere accelerată în următorii ani. Totuși, experții avertizează că adaptarea roboților la haosul și schimbările permanente dintr-o locuință rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru inteligența artificială.

Care sunt obstacolele care încetinesc revoluția roboților casnici

Dincolo de inteligența artificială, marile provocări apar chiar la nivelul construcției fizice a roboților. Modelele destinate trebuie să fie mai mici, mai ușoare și mai agile decât roboții industriali, ceea ce obligă companiile să dezvolte articulații miniaturizate și sisteme mult mai compacte.

În același timp, antrenarea inteligenței artificiale este mult mai complicată într-o casă decât într-o fabrică. Dacă mediile industriale oferă date clare și repetitive, activitățile casnice sunt imprevizibile și greu de transformat în informații standardizate pentru roboți.

Tocmai de aceea, compania OneRobotics din Shenzhen a anunțat recent un contract de 45 de milioane de yuani pentru colectarea de date din scenarii reale de viață. Roboții OneRo H1 vor fi folosiți pentru a observa și învăța activități precum organizarea obiectelor, depozitarea sau recuperarea lor din bucătării, dormitoare, băi și balcoane. Compania, listată recent la Bursa din Hong Kong, susține că proiectul face parte din strategia sa de a aduce „inteligența artificială întrupată” în fiecare locuință.