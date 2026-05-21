B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)

Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)

Ana Beatrice
21 mai 2026, 18:13
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Vor deveni roboții noul ajutor din fiecare locuință
  2. Sunt pregătiți roboții să facă față vieții reale dintr-o locuință
  3. Care sunt obstacolele care încetinesc revoluția roboților casnici

Casele viitorului prind contur mai repede decât ne imaginam. În China, roboții umanoizi nu mai sunt pregătiți doar pentru uz industrial, ci sunt antrenați să devină ajutoare în viața de zi cu zi.

De la gătit și spălat rufe până la îngrijirea persoanelor vârstnice, companiile chineze încearcă să transforme inteligența artificială într-o prezență reală în propriile locuințe.

Vor deveni roboții noul ajutor din fiecare locuință

Compania chineză GigaAI a dezvăluit SeeLight S1, primul robot umanoid de uz casnic cu scop general creat în China, informează South China Morning Post. Conceput pentru a deveni un adevărat ajutor în locuință, robotul poate găti, tăia legume, încărca mașina de spălat, întinde rufe, face patul sau deschide perdelele. Modelul este echipat cu două brațe și se deplasează pe roți, fiind conceput pentru a executa diverse activități casnice.

Robotul a fost dezvoltat în parteneriat cu Centrul de Inovare pentru Roboți Umanoizi din Hubei și Alianța Industriei Roboților Umanoizi din provincie. Directorul executiv Zhu Zheng a anunțat că primele teste în locuințe reale vor începe în Wuhan. Anumite familii vor primi gratuit robotul încă din prima jumătate a anului 2027.

În același timp, compania își propune să reducă prețul dispozitivului sub pragul de 100.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 14.700 de dolari. Reprezentanții GigaAI cred că până în 2028 roboții casnici vor face un salt uriaș la nivel comercial. Mai mult, inteligența artificială care le permite să înțeleagă și să interacționeze autonom cu lumea din jur ar urma să evolueze semnificativ.

Sunt pregătiți roboții să facă față vieții reale dintr-o locuință

După fabrici și linii de producție, roboții umanoizi încearcă acum să facă față unuia dintre cele mai complicate medii: locuințele oamenilor. Spre deosebire de roboții industriali, care execută sarcini repetitive, SeeLight S1 este proiectat să interpreteze singur situațiile și să se adapteze în timp real.

Primele teste vor începe chiar din această lună, când 100 de roboți vor fi introduși în locuințe din Wuhan, inclusiv în familii cu persoane vârstnice, copii sau animale de companie. Dezvoltatorii au integrat și un sistem de siguranță care oprește instantaneu robotul dacă detectează copii sau animale în apropiere.

Interesul pentru această tehnologie crește rapid. Piața globală a roboților casnici a fost evaluată la 41 de miliarde de dolari, iar specialiștii estimează o creștere accelerată în următorii ani. Totuși, experții avertizează că adaptarea roboților la haosul și schimbările permanente dintr-o locuință rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru inteligența artificială.

Care sunt obstacolele care încetinesc revoluția roboților casnici

Dincolo de inteligența artificială, marile provocări apar chiar la nivelul construcției fizice a roboților. Modelele destinate locuințelor trebuie să fie mai mici, mai ușoare și mai agile decât roboții industriali, ceea ce obligă companiile să dezvolte articulații miniaturizate și sisteme mult mai compacte.

În același timp, antrenarea inteligenței artificiale este mult mai complicată într-o casă decât într-o fabrică. Dacă mediile industriale oferă date clare și repetitive, activitățile casnice sunt imprevizibile și greu de transformat în informații standardizate pentru roboți.

Tocmai de aceea, compania OneRobotics din Shenzhen a anunțat recent un contract de 45 de milioane de yuani pentru colectarea de date din scenarii reale de viață. Roboții OneRo H1 vor fi folosiți pentru a observa și învăța activități precum organizarea obiectelor, depozitarea sau recuperarea lor din bucătării, dormitoare, băi și balcoane. Compania, listată recent la Bursa din Hong Kong, susține că proiectul face parte din strategia sa de a aduce „inteligența artificială întrupată” în fiecare locuință.

Tags:
Citește și...
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Externe
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Externe
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Externe
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Externe
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Externe
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Externe
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
Externe
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Externe
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Ultima oră
19:11 - Diana Buzoianu anunță schimbări în Programul Rabla. Ce mașini vor mai putea fi cumpărate cu voucherul (VIDEO)
19:09 - Tribunalul Militar va pronunța sentința în dosarul 10 august pe 11 iunie. Ce pedepse solicită procurorii
18:44 - Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru anul 2026. Ce programe noi vor fi lansate și unde vor fi direcționați cei mai mulți bani
18:37 - Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
18:36 - Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)
18:22 - Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
18:12 - Nicușor Dan desființează legea ONG-urilor votată de PSD și AUR: „O nouă sursă de tensiune în societatea noastră”
17:46 - Răsturnare de situație: Varianta cea mai discutată acum. PSD ar putea să guverneze singur. Ce se discută acum (surse)
17:33 - Simona Trașcă s-a căsătorit civil cu Marian Buzilă! Emoții, lacrimi și incidente neașteptate înainte de marele „Da!” (FOTO)
17:33 - Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz