PSD ia în calcul un compromis pentru noul Guvern. Social-democrații analizează mai multe scenarii pentru formarea viitorului Executiv, după încheierea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, în interiorul PSD sunt discutate atât susținerea unui premier tehnocrat, cât și varianta unui guvern monocolor condus de un prim-ministru social-democrat.
Discuțiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan urmează să desemneze candidatul pentru funcția de premier, după seria de consultări cu partidele și grupurile parlamentare.
Una dintre formulele analizate în PSD presupune susținerea unui premier independent politic, care să conducă un Guvern format cu sprijinul mai multor partide parlamentare. Potrivit surselor politice, social-democrații ar fi dispuși să contribuie la construirea unei majorități parlamentare în jurul unui astfel de Executiv, dacă și alte partide ar accepta să intre la guvernare.
Scenariul discutat informal ar presupune un premier tehnocrat, miniștri din partea PSD și UDMR, iar susținerea PNL și USR la votul de învestitură, în schimbul includerii în programul de guvernare a unor măsuri susținute de cele două partide.
În PSD există, însă, rezerve privind ideea ca partidul să fie singura formațiune care își asumă participarea guvernamentală într-un Executiv condus de un independent.
O a doua variantă discutată în interiorul social-democraților este formarea unui guvern monocolor PSD, însă doar în condițiile în care funcția de prim-ministru ar reveni unui membru al partidului. Conform calculelor interne invocate de surse politice, PSD consideră că ar putea strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui astfel de Guvern, fără sprijinul AUR.
Pentru învestirea unui nou Executiv este nevoie de majoritatea absolută a parlamentarilor, adică minimum 233 de voturi.
În cadrul consultărilor de la Cotroceni, fiecare formațiune politică și-a prezentat poziția privind viitoarea formulă de guvernare.
După încheierea discuțiilor cu partidele și grupurile parlamentare, Nicușor Dan trebuie să decidă cine va primi mandatul de a încerca formarea noului Guvern. Surse politice susțin că înaintea desemnării oficiale ar putea avea loc o nouă rundă de consultări.
Șeful statului a vorbit deja despre trei scenarii aflate în analiză, mai exact, un guvern cu majoritate completă, un Executiv minoritar sau o formulă tehnocrată.