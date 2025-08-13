Tragedie în Mehedinți: doi soți au murit într-un accident rutier

Doi soți au murit într-un de , în Clisura Dunării. Autoturismul în care se aflau a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră.

Ce s-a întâmplat

Un șofer de 76 de ani și soția lui au murit marți, la câțiva kilometri de localitatea Svinița. Erau din Drobeta Turnu Severin și se duceau spre casă, cu mașina.

Bărbatul a pierdut controlul mașinii și a izbit în plin o autospecială a Poliției de Frontieră.

În urma acestora, doi agenți au fost răniți. Medicii cred că șoferul ar fi făcut infarct, mai ales că, pe asfalt, nu erau urme de frânare.

Ce spun martorii

Câțiva pescari au auzit, de pe malul Dunării, sunetul produs de impact și au sărit în ajutorul victimelor. Ei spun că cei doi soți nu purtau centuri de siguranță.

În zonă nu este semnal de telefonie mobilă, așa că apelul la 112 a fost întârziat.

„Prietenul meu a spus: bă, sună la 112. Noi nu am avut semnal deloc, nici nu am putut să sunăm la 112”, a spus unul dintre martori, pentru .

Primele date din anchetă

Unul dintre polițiștii de frontieră răniți în accident a fost dus cu un elicopter SMURD la spitalul din Drobeta Turnu Severin.

Colegul său a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar nu a rămas internat.

„Colegii mei se aflau în misiune pe raza sectorului de frontieră Șvinița, au fost izbiți în plin de un autoturism care circula din sensul opus de mers”, a declarat Corina Moraru, purtătoare de cuvânt a Poliției de Frontieră Mehedinți.

Primele date din anchetă arată că șoferul a pierdut controlul mașinii cu aproximativ 200 de metri înainte de impact. A lovit un parapet, apoi a derapat și s-a izbit de autospeciala Poliției de Frontieră, parcată regulamentar în afara carosabilului. Pe șosea nu au fost găsite urme de frânare.

„A pătruns nejustificat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu autospeciala Poliției de Frontieră”, a spus Daniel Danciu, Poliția Rutieră Mehedinți.

În urma acestora, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.