Un român e în stare gravă într-un spital din Italia, după ce a suferit un accident de muncă, iar șeful său, în loc să sune la Salvare, l-a abandonat pe un câmp, fiind găsit din întâmplare de un trecător.

Cum s-a produs accidentul de muncă

Mihai, în vârstă de 48 de ani, lucra în Ciriè, la renovarea unui apartament, când un balcon s-a prăbușit cu tot cu el, scrie .

Bărbatul a fost grav rănit și, probabil, pentru că lucra fără forme legale de muncă, proprietarul apartamentului, soţia lui şi dirigintele de şantier au decis să-i ia trupul în agonie și să-l abandoneze pe un câmp din apropierea orașului.

O persoană care trecea prin zonă l-a văzut pe bărbatul rănit și a sunat la Salvare. Până să ajungă medicii, i-a acordat și primul ajutor. Acum, românul e în spital în stare gravă.

Ce au făcut până acum autoritățile italiene în cazul românului rănit

Anchetatorii și-au dat seama cine e angajatorul bărbatului după hainele de muncitor pe care le purta. Beneficiarul lucrărilor era un militar, proprietarul unei vile aflate în construcție. Acesta, soția lui și inginerul responsabil de lucrări sunt anchetați acum pentru vătămare corporală, neacordare de ajutor și abandonarea unei persoane aflate în neputință.

Potrivit presei locale, chiar proprietarul vilei ar fi cerut ca responsabilul de lucrare să scape de muncitorul rănit.