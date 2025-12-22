O tragedie s-a petrecut într-o unitate militară din Deva. Un soldat în vârstă de 23 de ani a murit după ce s-a împușcat cu . Incidentul s-a petrecut în ziua de 22 decembrie.

Tragedie într-o unitate militară.

Medicii chemați la locul nenorocirii nu au putut să-i acorde primul ajutor militarului. Potrivit presei locale, aceștia au constatat . Această tragedie s-a petrecut într-o din Deva. Tânărul soldat în vârstă de 23 de ani s-ar fi împușcat în cap, din primele informații.

Știre în curs de actualizare.