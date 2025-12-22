B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare

Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare

Adrian Teampău
22 dec. 2025, 15:23
Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare
Soldat sursa foto. Facebook

O tragedie s-a petrecut într-o unitate militară din Deva. Un soldat în vârstă de 23 de ani a murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare. Incidentul s-a petrecut în ziua de 22 decembrie.

Tragedie într-o unitate militară.

Medicii chemați la locul nenorocirii nu au putut să-i acorde primul ajutor militarului. Potrivit presei locale, aceștia au constatat decesul. Această tragedie s-a petrecut într-o unitate militară din Deva. Tânărul soldat în vârstă de 23 de ani s-ar fi împușcat în cap, din primele informații.

Știre în curs de actualizare.

Tags:
Citește și...
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Eveniment
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
Eveniment
Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
Eveniment
Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare
Eveniment
NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Eveniment
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Eveniment
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise
Eveniment
Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise
Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
Eveniment
Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
Eveniment
22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
Eveniment
Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
Ultima oră
16:38 - Andreea Marin, destăinuiri intime la 51 de ani: „În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu” (FOTO)
16:19 - Carmen Harra, previziuni despre 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”
16:12 - Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
15:51 - Război comercial între China și UE. Beijingul impune taxe vamale produselor lactate europene
15:06 - Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
15:03 - Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
14:59 - NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare
14:43 - Suveraniștii se întâlnesc să pună la punct suspendarea lui Nicușor Dan. Ce calcule fac cei din opoziție
14:30 - Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
14:24 - Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector