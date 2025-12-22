Odinioară celebri luptători sub țari, cazacii Rusiei și-au recăpătat rolul militar și social după perioada sovietică. Sub conducerea lui Vladimir , ei acționează atât ca forță de poliție suplimentară, cât și ca voluntari pe frontul din Ucraina, restabilindu-și statutul de gardieni ai tradițiilor și ai „sufletului Rusiei”.

Istorie și tradiție

Cazacii au început ca călăreți semi-nomazi, care trăiau în comunități autonome în sud-vestul Rusiei și Ucraina. În secolul XVIII, au devenit supuși ai țarilor, luptând pentru armata imperială în schimbul unui grad ridicat de autoguvernare. În timpul Revoluției din 1917, au sprijinit împăratul Nicolae al II-lea și au fost ulterior persecutați de regimul comunist, scrie Adevărul.

Imaginea lor populară îi prezintă ca soldați înfricoșători, călărind prin stepele Europei de Est cu săbii scoase. Astăzi, cazacii și-au recăpătat vizibilitatea publică: patrulează alături de poliție, mențin ordinea la meciuri, adunări religioase și evenimente culturale și se implică în acțiuni umanitare pentru soldații de pe front.

Rolul militar actual

Sub Putin, cazacii au fost mobilizați pentru a întări efortul militar în Ucraina. Din cei aproximativ 180.000 de cazaci înregistrați, peste 60.000 au luptat în conflictele recente, iar 11 armate cazace au fost consolidate sub Societatea Cazacilor. În martie 2023, Kremlinul a înființat o „armată de rezervă cazacă”, menită să furnizeze 60.000 de soldați pentru front.

Cazacii urmează o pregătire militară și culturală riguroasă: există școli specializate unde cadeții învață istoria cazacilor, cântece tradiționale, călărie și mânuirea armelor. În 2023, 31 de astfel de instituții pregăteau mii de tineri, iar noi corpuri au fost înființate recent în regiunile ocupate Luhansk, Donețk, Zaporojia și Herson.

Cazacii și loialitatea față de Kremlin

Cazacii sunt prezentați de stat ca modele de cetățeni loiali și patrioți, păstrători ai tradițiilor și ai valorilor ortodoxe.

Totuși, specialiști precum Pierre Labrunie avertizează că loialitatea lor față de Putin nu este garantată, mai ales în contextul implicării lor directe în războiul din Ucraina. Unele grupuri cazace au devenit chiar greu de controlat, conflictele locale și dorința unora dintre ei de autonomie intrând în contradicție cu proiectele Kremlinului.