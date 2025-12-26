B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii

Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 08:21
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Pompieri Sursa foto. ISU Vrancea
Cuprins
  1. Tragedii în noaptea de Crăciun
  2. Casă distrusă de un incendiu puternic

O seamă de tragedii s-au produs în ziua de Crăciun, în țară. Două familii și-au pierdut locuințele, chiar de Sărbătoarea Nașterii Domnului, astfel că sărbătorile din acest an și-au pierdut semnificația pentru ele.

Tragedii în noaptea de Crăciun

Două persoane au fost rănite, joi seara, după o explozie care s-a produs într-un bloc de apartamente. Prima dintre aceste tragedii s-a produs la Onești. După explozie a urmat un incendiu, care a fost stins de pompierii care au intervenit rapid. Din fericire, structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată de deflagrație. De asemenea, nu a fost nevoie nici ca restul locatarilor să fie evacuați.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenţie.

Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospecie de intervenţie cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru salvare de la înălţime. Totodată, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău s-a deplasat un echipaj. Sosiţi la faţa locului pompierii băcăuani au constatat evenimentului s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul P+3 etaje”, a transmis ISU Bacău.

Cele două persoane rănite sunt o femeie şi un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care se aflau în locuinţă. Cei doi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului, însă au reușit să iasă din apartamentul în flăcări. Victimele au fost transportate de echipajul SMURD şi echipajul SAJ la spital.

Casă distrusă de un incendiu puternic

O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă. Pompierii care au intervenit sunt de părere că a fost vorba despre un coș de fum neprotejat termic. De altfel, multe asemenea tragedii se petrec din cauza lipsei unor măsuri de protecție la incendiu. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.

„Un incendiu violent s-a produs, în această dimineaţă, în localitatea Stâneşti, comuna Lunca. O casă  a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, anunţă ISU Botoşani.

La incendiu a fost solicitată intervenția pompierilor militari din cadrul Detaşamentului Botoşani şi Punctului de Lucru Flămânzi. Au fost solicitați de salvatorii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca. La stingerea focului au participat trei autospeciale. De asemenea, a fost prezent și un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Locuința a fost distrusă în totalitate de incendiu, iar intervenția pentru stingerea focului a durat aproximativ o oră. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ. Acesta a refuzat transportul la spital.

Tags:
Citește și...
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Eveniment
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Eveniment
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Eveniment
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Eveniment
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Eveniment
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Ultima oră
11:46 - Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
11:19 - Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
11:15 - Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
11:02 - Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
10:47 - Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
10:34 - Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
10:11 - Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
09:54 - Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
09:47 - Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
09:22 - Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii