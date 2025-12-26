O seamă de tragedii s-au produs în ziua de Crăciun, în țară. Două familii și-au pierdut locuințele, chiar de Sărbătoarea Nașterii Domnului, astfel că sărbătorile din acest an și-au pierdut semnificația pentru ele.

Tragedii în noaptea de Crăciun

Două persoane au fost rănite, joi seara, după care s-a produs într-un bloc de apartamente. Prima dintre aceste tragedii s-a produs la Onești. După explozie a urmat un incendiu, care a fost stins de pompierii care au intervenit rapid. Din fericire, structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată de deflagrație. De asemenea, nu a fost nevoie nici ca restul locatarilor să fie evacuați.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la sosirea .

„Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospecie de intervenţie cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru salvare de la înălţime. Totodată, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău s-a deplasat un echipaj. Sosiţi la faţa locului pompierii băcăuani au constatat evenimentului s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul P+3 etaje”, a transmis ISU Bacău.

Cele două persoane rănite sunt o femeie şi un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care se aflau în locuinţă. Cei doi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului, însă au reușit să iasă din apartamentul în flăcări. Victimele au fost transportate de echipajul şi echipajul SAJ la spital.

Casă distrusă de un incendiu puternic

O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă. Pompierii care au intervenit sunt de părere că a fost vorba despre un coș de fum neprotejat termic. De altfel, multe asemenea tragedii se petrec din cauza lipsei unor măsuri de protecție la incendiu. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.

„Un incendiu violent s-a produs, în această dimineaţă, în localitatea Stâneşti, comuna Lunca. O casă a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, anunţă ISU Botoşani.

La incendiu a fost solicitată intervenția pompierilor militari din cadrul Detaşamentului Botoşani şi Punctului de Lucru Flămânzi. Au fost solicitați de salvatorii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca. La stingerea focului au participat trei . De asemenea, a fost prezent și un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Locuința a fost distrusă în totalitate de incendiu, iar intervenția pentru stingerea focului a durat aproximativ o oră. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ. Acesta a refuzat transportul la spital.