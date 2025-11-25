B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)

Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)

Ana Maria
25 nov. 2025, 18:34
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
Sursa foto: Buftea Smart
Cuprins
  1. Explozie puternică la un bloc din Buftea. Câte victime sunt
  2. Care este starea imobilului unde a avut loc explozia

Explozie puternică la un bloc din Buftea, neurmată de incendiu. Explozia s-a produs pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, într-un imobil cu regim de înălțime P+1, mai exact, în Cartierul Studio, cel mai probabil provocată de o butelie de gaz.

Explozie puternică la un bloc din Buftea. Câte victime sunt

Sunt trei victime. Una dintre acestea se află în stop cardiorespirator.

 În urma exploziei puternice, s-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Care este starea imobilului unde a avut loc explozia

Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia.

„În urma exploziei urmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR).

Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă.

S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță.

La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București.

Suntem în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Situația este în dinamică. Revenim cu informații.”, au transmis autoritățile.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse.

Totodată, la Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul Sănătății, în care sunt incluse Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București.

Știre în curs de actualizare

