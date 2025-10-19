Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea unui incendiu, duminică, pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov. Primele informații arată că două mașini au fost cuprinse de flăcări. Deși focul a fost stins, există riscul de reaprindere, ținând cont că s-au produs scurgeri de combustibil, dar și că incendiul a avut loc în proximitatea unei conducte de gaz.

Unde a izbucnit incendiul de pe Bulevardul Pipera

Pompierii au fost sesizați duminică cu privire la un incendiu, pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov. Se pare că focul izbucnise în parcarea unui bloc, cuprinzând două autoturisme. Cel mai apropiat imobil se afla la doar trei metri distanță. Însă, ceea ce i-a îngrijorat și mai mult pe martori este proximitatea flăcărilor față de o conductă de gaze fisurată, potrivit Observator.

Câte persoane au fost evacuate din cauza incendiului

Pompierii au reușit să lichideze incendiul la cele două mașini, însă riscul nu a fost complet eliminat. Cum o conductă de gaze din apropiere prezintă o fisură, echipele prezente la intervenție s-au văzut nevoite să instituie măsuri speciale de prevenție.

Hotelul care se afla în apropierea focului a fost evacuat în întregime. 40 de persoane au părăsit , pentru a preveni o posibilă tragedie în cazul în care incendiul ar izbucni din nou și s-ar extinde.

De asemenea, traficul din zonă a fost complet blocat. Echipele de intervenție de la fața locului au solicitat prezența unor specialiști din partea furnizorului de gaze pentru remedierea situației. Autoritățile monitorizează atent zona pentru a preveni escaladarea situației.

La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, 2 echipaje , un echipaj CBRN și unul de descarcerare.

Explozia care a speriat o țară întreagă

În urmă cu doar două zile, un incident tragic care a avut loc pe Calea Rahova, în București, a readus în discuție riscul unor măsuri neadecvate când vine vorba de rețeaua de gaze. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au ajuns la spital, după ce un bloc a sărit în aer.