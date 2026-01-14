Tratamentul pentru slăbit care a făcut furori peste Ocean ar putea intra și pe piața din Europa. După ce procesul de autorizare va fi finalizat, fiecare țară va putea decide dacă permite sau nu comercializarea medicamentului. Potrivit lui Alexandru Rogobete, România va fi una dintre piețele de desfacere ale tratamentului pentru slăbit, posibil, chiar din vara lui 2026.

Cine va putea cumpăra tratamentul pentru slăbit

declară că a mai rămas foarte puțin până când pastila pentru slăbit Mounjaro va obține autorizația europeană. Deși și România va fi una dintre țările în care se va comercializa, nu oricine va avea acces la ea. Medicamentul se va lua doar la recomandarea medicului și conform indicațiilor acestuia. În caz contrar, oamenii și-ar expune sănătatea unui risc major.

„Probabil că într-o lună, două, se va autoriza în Europa. După care, la scurt timp, se autorizează și la nivel național de către agențiile naționale din fiecare stat membru. Cu siguranță, din această vară, va fi disponibilă în România.

Mounjaro este utilizat puțin cam în exces, părerea mea, dar lucrurile sunt într-un oarecare control în momentul de față”, a spus ministrul Sănătății, la Antena 3.

Ce spune Ministrul Sănătății despre compensarea medicamentului pentru slăbit

Ministrul atrage atenția asupra obiceiului de administrate a tratamentului pentru slăbit, mai ales în . Multe persoane ajung să îl consume în exces, din dorința unor rezultate cât mai rapide, inclusiv persoane care nu au o problemă medicală reală.

Când vine vorba de Europa, multe state au compensat medicamente similare pentru pacienții care suferă de obezitate. Întrebat dacă are de gând să se conformeze la modelul european, Rogobete a spus că nu exclude această posibilitate. Însă, doar pacienții cu afecțiuni severe, pentru care acest tratament este printre puținele opțiuni, ar putea beneficia de reducere sau gratuitate.

„Am avut și eu solicitări la Ministerul Sănătății pentru a face acest lucru (n.r. compensarea tratamentului de slăbit).

Nu spun nu, dar doar pentru anumite patologii de obezitate morbidă unde lucrurile nu mai pot fi controlate, nu pentru slăbit care, mă rog, poate fi realizat și prin alte forme”, a spus ministrul Rogobete.