Când călătorii se îndreaptă spre Valea Pankisi, din Giorgia, avertismentele încep adesea înainte de sosirea lor la destinație. Pankisi are de mult timp o reputație care îi sperie pe cei care nu au vizitat încă zona. modelată mai mult de titluri decât de turism.

De la ce au plecat toate speculațiile despre Valea Pankisi din Giorgia

La începutul anilor 2000, locuitorii din Republica Cecenă, o regiune a Federației Ruse, care fugeau de războiul Moscovei împotriva patriei lor au folosit valea ca refugiu. Rusia a susținut că unii erau foști activiști.

După atacurile din 11 septembrie 2001, Statele Unite au susținut că agenți al-Qaeda erau prezenți în Pankisi și au speculat că Osama bin Laden se afla printre ei – acuzații care nu au fost niciodată dovedite. Stigmatul s-a adâncit în anii 2010, când ISIS a recrutat zeci de locuitori din vale.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat semnificativ, mare parte datorită turiștilor care au ajuns în zonă și au împărtășit experiența. Un raport din 2023 al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a descris Pankisi ca fiind „pașnic”, iar cei care caută online informații despre Vale vor primi rezultate despre tururi de călărie sau cursuri de preparare a găluștelor khinkali, în loc de rapoarte despre extremismul islamic, relatează .

Ce procent din numărul total de turiști din Valea Pankisi sunt americani

Și, deși Departamentul de Stat al SUA încă avertizează cetățenii să nu călătorească în regiune, mulți o fac și rămân plăcut surprinși.

„În ultimii doi, trei ani, 80% dintre oaspeții noștri au venit din America”, spune un localnic.

Însă, turismul în Pankisi este încă un lucru nou și nu se poate compara cu cel din alte zone ale Giorgiei. Interesul a crescut pe măsură ce au apărut cazări și agenții turistice care au inclus Valea în lista lor de destinații.

„Oamenii au cerut turul, așa că am început să-l organizăm. Interesul a început după ce am auzit că s-au deschis acolo o serie de pensiuni”, a spus Karolina Zygmanowska, ghid la Weekend Travelers Georgia. „Au propria lor comunitate, propria lor cultură – mâncarea lor este chiar puțin diferită de alte părți ale Georgiei”.

Eforturile făcute de localnicii din Valea Pankisi din Giorgia pentru dezvoltarea turismului

Margoshvilli este membră a Asociației de Turism și Dezvoltare a Văii Pankisi (PVTDA), fondată în 2018 de un grup de femei care sperau că turismul ar putea ajuta la schimbarea percepțiilor asupra văii.

Eforturile lor au atras atenția internațională. În 2020, Lonely Planet a inclus Pankisi în ghidul său pentru Georgia, Armenia și Azerbaidjan. În același an, consiliul de turism din Georgia a început să promoveze regiunea pe site-ul său web – la doar doi ani după un controversat raid antiterorist în vale.

Localnicii spun că șomajul a jucat anterior un rol în succesul ISIS în recrutarea tinerilor online, iar PVTDA descrie turismul ca fiind „singura industrie” disponibilă, în prezent, în regiune. Dar viitorul acestei industrii este incert. O suspendare a finanțării USAID, urmată de introducerea de către guvernul georgian a unei „legi a agenților străini” care restricționează acceptarea finanțării din străinătate, a lăsat proiectele de dezvoltare în aer.

Margoshvilli a primit sprijin din partea USAID pentru a-și deschide pensiunea acum un deceniu. „Am fost printre primii din vale care au deschis”, spune ea. „Ne-am gândit că ar fi posibil să câștigăm bani, chiar dacă erau foarte puțini turiști la acea vreme.”

Au urmat și alte inițiative. Tineri conectați la Fundația Roddy Scott – școala de limba engleză din Pankisi și fost beneficiar al granturilor USAID și UE – lucrează acum ca ghizi turistici în timpul sezonului estival. Consiliul Femeilor Pankisi, care a încheiat, de asemenea, parteneriate cu donatori europeni și americani, a sprijinit antreprenoriatul local și formarea profesională.

Însă incertitudinea apasă foarte mult. „Încă lucrăm neplătite și așteptăm să vedem ce se va întâmpla”, spune ea.