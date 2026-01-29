Trei persoane au fost reținute de polițiști după ce au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile. Ele au fost prinse în flagrant. Și în trecut familia victimei a fost abordată cu bani pentru a-și retrage plângerea.
Persoanele în cauză, doi bărbați și o tânără de 28 de ani, sunt rude cu cei doi violatori. Aceștia din urmă au abuzat de mai multe ori o fată de 14 ani. Copilei i-a fost frică să spună, dar până la urmă i-a povestit mamei calvarul prin care trece.
Părinții ei au depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor, șantaj și influențarea declarațiilor, informează Știrile Pro TV. Cei doi suspecți de viol au fost arestați.
La momentul respectiv, familia victimei a fost abordată cu bani ca să renunțe plângere.
De data aceasta, cele trei rude i-au oferit mamei bani ca minora să-și schimbe declarațiile. Numai că acum s-a realizat flagrantul și cu toții au fost reținuți sub acuzația că au încercat să influențeze declarațiile.