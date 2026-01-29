Trei persoane au fost reținute de polițiști după ce au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile. Ele au fost prinse în flagrant. Și în trecut familia victimei a fost abordată cu bani pentru a-și retrage plângerea.

Reținuți după ce au încercat să ajute doi violatori

Persoanele în cauză, doi bărbați și o tânără de 28 de ani, sunt rude cu cei doi violatori. Aceștia din urmă au abuzat de mai multe ori o fată de 14 ani. Copilei i-a fost frică să spună, dar până la urmă i-a povestit mamei calvarul prin care trece.

Părinții ei au depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal pentru săvârșit asupra unui minor, șantaj și influențarea declarațiilor, informează Cei doi suspecți de viol au fost arestați.

La momentul respectiv, familia victimei a fost abordată cu bani ca să renunțe plângere.

De data aceasta, cele trei rude i-au oferit mamei bani ca minora să-și schimbe declarațiile. Numai că acum s-a realizat flagrantul și cu toții au fost reținuți sub acuzația că au încercat să influențeze declarațiile.