Curtea de Apel Bacău a pronunțat o sentință de la opt ani de închisoare pentru un procuror, Daniel Bosânceanu, trimis în judecată pentru viol.

Condamnare pentru viol la Curtea de Apel Bacău

Procurorul Daniel Bosânceanu a condus . El a fost pus sub acuzare și a fost condamnat de Curtea de Apel Bacău, la opt ani de închisoare cu executare, pentru viol. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Potrivit , în perioada septembrie 2015 – iunie 2017, inculpatul a obligat victima, o adolescentă de 15 ani, să întrețină relații sexuale. Acest lucru s-a întâmplat atât într-un apartament din municipiul Iași, cât și într-un autovehicul. Anchetatorii susțin că procurorul a obligat victima prin „violență fizică, constând în ținerea, imobilizarea și dezbrăcarea forțată, precum și prin amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale”.

Potrivit actului de acuzare, „inculpatul a determinat persoana vătămată să întrețină raporturi sexuale pe bancheta din spate a autoturismului, pe care l-a condus în locuri izolate din oraș”.

„Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului”, se arată în rechizitoriul citat de G4media.

Victima a fost amenințată cu moartea

În actul de acuzare se mai menționează că adolescenta de 15 ani, ar fi fost amenințată cde procuror că actele sexuale trebuie să rămână „secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt și dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”.

Procurorul de caz a precizat în rechizitoriu că „inculpatul a acționat cu intenție directă, prevăzând și dorind producerea urmăririlor, constând în lezarea libertății și inviolabilității sexuale a victimei și cunoștea că, în perioada infracțiunii comise împotriva ei, persoana vătămată a avut vârsta cuprinsă între 15 ani și 17 ani”.

Inițial clasat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Decizia a fost infirmată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe 30 august 2023. În urma unor articole apărute în presa din Iași, la cinci ani de la clasarea dosarului, pe 12 septembrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut redeschiderea dosarului.

Astfel, Daniel Bosânceanu a fost trimis în judecată sub acuzația de viol. Dosarul a fost strămutat la Curtea de Apel Bacău care a pronunțat o primă decizie în acest caz.

Ce relație avea procurorul condamnat de Curtea de Apel Bacău cu victima

Potrivit , procurorul se cunoștea cu familia fetei, deoarece prin 2014 acesta i-a botezat un copil, devenind cumetri. Problemele pentru fată au început într-o zi în care procurorul i-ar fi cerut permisiunea tatălui fetei ca aceasta să -i ajute soția la curățenie, într-un apartament. Acolo se pare că a ar fi avut primul viol.

„Domnul procuror Bosânceanu este cumătrul meu, este nașul de botez al fiului meu cel mai mic, din cei șapte copii pe care îi am. Ne-am întâlnit în anul 2018, după ce am aflat de la fată de cele petrecute. Mi-a spus că nu procedez bine cu plângerea, că are familie, are soție, are o funcție, şi m-a întrebat cât îl costă să ne înțelegem. A doua zi am mers la Iași, cu tot cu copilă, pentru a face plângere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Fata a povestit ce s-a întâmplat în fața unui procuror de caz”, a spus tatăl fetei.

După ce a depus plângerea, adolescenta a fost amenințată cu moartea de procurorul Bosânceanu. Acesta i-a transmis că va dispărea precum Elodia.

„A fost amenințată de domnul Bosânceanu. I-a spus: cum a dispărut Elodia, așa va dispărea și ea”, a spus tatăl fetei.