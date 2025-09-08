B1 Inregistrari!
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul

Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 13:04
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Sursă foto: Freepik

Japonezii au dezvăluit că folosesc un truc simplu, dar eficient, pentru a șterge oglinzile și a le lăsa fără urme. Ei se folosesc de un ingredient din bucătărie.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Ce trebuie să faci
  • Truc pentru curățarea grăsimii

Despre ce este vorba

Alternativa la detergenții clasici o reprezintă ceaiul verde, spun japonezii. Această este o variantă ușoară și naturală pentru oglinzi impecabile.

Infuzia are capacitatea de a dizolva grăsimea și de a preveni urmele inestetice lăsate de stropii de apă sau de detergenți, conform Click.

Ce trebuie să faci

Tot ce trebuie să faci este să prepari o cană de ceai. Acesta trebuie să fie concentrat, de aceea trebuie lăsat la infuzat 10-15 minute.

După ce s-a racit ceaiul, acesta se toarnă într-un pulverizator și se aplică pe oglindă. Ulterior, se șterge cu o cârpă din microfibră sau hârtie specială pentru geamuri, cu mișcări circulare.

Truc pentru curățarea grăsimii

Japonezii au și un truc pentru curățarea grăsimii de pe aragaz sau suprafețe din inox. În acest caz, ai nevoie de amidon de porumb.

Tot ce trebuie să faci este să presari pe o lavetă umedă sau direct pe zona murdară, apoi să ștergi prin mișcări circulare.

