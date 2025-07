Băutura minune care topește grăsimile. Beneficiile ceaiului de pătrunjel

Despre ceaiul de pătrunjel se spune că ar fi o băutură minune care ajută în de slăbit. Cei care doresc să scape de kilogramele în plus pot încerca, mai ales că are efecte benefice pentru , în general.

Ce conține ceaiul de pătrunjel

Ceaiul de este o băutură despre care se spune că aduce beneficii numeroase celor care îl consumă. Mai mult, pentru cei interesați să slăbească, se spune că este un ajutor important, favorizând arderile de grăsimi. Pătrunjelul are un conținut ridicat de antioxidanți, dar și de vitamine precum A, C, B, E și K. De asemenea, conține fier, cupru, calciu și potasiu.

Pătrunjelul are foarte puține calorii, la 100 de grame, conținutul caloric fiind de 36 de calorii. În plus, are un conținut ridicat de proteine, astfel că blochează sau reduce, măcar, senzația de foame.

Datorită conținutului de vitamina A și C, băutura din pătrunjel este indicată pentru susținerea sistemului endocrin și a metabolismului. Vitamina K ajută la circulație și la reducerea nivelului de colesterol din sânge. Datorită conținutului de vitamina C, ajută la funcționarea sistemului imunitar, sinteza colagenului, vindecarea leziunilor, absorbția nutrientilor și formarea oaselor.

Datorită fibrelor pe care le conține pătrunjelul, ceaiul ajută la curățarea colonului și pentru eliminarea balonării.

Cum se prepară ceaiul de pătrunjel

de pătrunjel este ușor de pregătit pentru cei care doresc să-l încerce. Este nevoie de o mână de frunze de pătrunjel care trebuie tocate și apoi, puse într-o cană cu apă fierbinte.

După ce infuzează aproximativ 20 de minute, ceaiul de pătrunjel mai trebuie strecurat înainte de a fi băut. La nevoie, pentru cei care nu suportă gustul, se poate combina cu un pic de lămâie și miere, după gust.

Cum se consumă această băutură

Pentru un adult, se recomandă consumul a 200 de ml de ceai de pătrunjel, pe zi. Jumătate, 100 de ml. se bea pe stomacul gol, dimineața. Restul se bea înainte de cină, cu cel puțin trei ore înainte de culcare.

Trebuie spus că această băutură nu trebuie consumată în exces, deoarece poate provoca probleme digestive sau hiperexcitație.

Din aceleași motive, copiii nu trebuie să bea mai mult de 60 ml de ceai pe zi.

Posibile beneficii ale ceaiului de pătrunjel

Specialiștii în medicină spun că există beneficii ale consumului de ceai de pătrunjel, dar nu toate afirmațiile referitoare la aceste beneficii sunt dovedite științific. În schimb, există câteva beneficii ale ceaiului de pătrunjel, pentru că furnizează mai multe substanțe nutritive și antioxidanți esențiali pentru sănătate.

Astfel, pătrunjelul oferă mai mulți antioxidanți care pot ajuta la prevenirea deteriorării celulelor și protecție împotriva bolilor cronice.

Pietrele la rinichi sunt depozite minerale dure, la nivelul rinichilor, care provoacă dureri severe în zona spatelui. Se crede că pătrunjelul poate ajuta la prevenirea pietrelor la rinichi și poate acționa ca un diuretic natural. Acest lucru presupune că ceaiul de pătrunjel poate crește urinarea, prevenind formarea de pietre la rinichi.

Ceaiul de pătrunjel conține compuși care ar putea influența producția de estrogen care ajută la stimularea fluxului menstrual. Și aici este nevoie de mai multe cercetări. În unele regiuni, pătrunjelul este folosit pentru a ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge, dar cercetările care susțin acest lucru nu au fost făcute pe oameni.

Ce efecte secundare are ceaiul de pătrunjel

Consumul în cantitate mare de pătrunjel poate fi periculos. Așa cum arătam mai sus, o ceașcă de ceai de pătrunjel în fiecare zi nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Cei care consumă mai mult se pot confrunta cu următoarele probleme de sănătate:

anemie;

probleme hepatice;

probleme renale.

Nu este recomandat persoanelor alergice la plantele din familia Apiaceae (morcovul, țelină sau pătrunjelul). De asemenea, gravidele și femeile care alăptează trebuie să se abțină de la consumul acestei băuturi, întrucât componentele active ale plantei pot cauza contracții uterine și efecte secundare.

Ceaiul de pătrunjel nu este recomandat acolo unde se urmează tratamente medicamentoase care pot interacționa cu substanțele din ceaiul de pătrunjel. Este indicată o discuție cu medicul înainte de a consuma frecvent această băutură. Consumul excesiv poate duce la iritarea stomacului și poate provoca amețeli și chiar greață. Este recomandat că doză zilnică să nu depășească 3 cești.

În cazul persoanelor care suferă de diabet zaharat, retenție de lichide, hipertensiune arterială sau afecțiuni renale este nevoie de sfatul medicului pentru a vedea dacă nu apar efecte secundare. Ceaiul de pătrunjel nu este recomandat celor care urmează să fie supuși unor intervenții chirurgicale.

Ceaiul de pătrunjel este recomandat cu moderație persoanelor care iau warfarină, pentru că o cantitate mai mare de vitamina K poate interacționa cu aceste medicamente. Nu este indicat persoanelor care iau diuretice, deoarece poate provoca pierderi de apă în exces. Ceaiul de pătrunjel poate crește retenția de apă și hipertensiunea arterială.

Ce trebuie reținut despre ceaiul de pătrunjel

Ceaiul de pătrunjel este una dintre cele mai sănătoase băuturi din lume deoarece este plin de nutrienți, vitamine și minerale. Toate acestea au beneficii pentru sănătate. Băutura se recomandă în mod regulat.

Pe de altă parte, este nevoie să se țină cont de contraindicațiile asociate consumului de ceai de pătrunjel, precum și de prezența unor afecțiuni gastro-intestinale sau reacții alergice.

De asemenea, este important să se consulte un medic înaintea consumului regulat. Acesta poate oferi informații despre cantitatea corectă și tipul ceaiului adecvat stilului de viață și condiției medicale individuale.