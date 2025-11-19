B1 Inregistrari!
Un truc simplu face ca mirosurile neplăcute din mașina de spălat să devină istorie

19 nov. 2025, 10:17
Sursa foto: Freepik / @freepik
  1. Ce pași trebuie să urmezi pentru a elimina mirosurile neplăcute din mașina de spălat
  2. Cum să previi apariția mirosurile neplăcute

Se întâmplă ca atunci când vrem să băgăm haine la spălat și deschidem mașina, să ne lovească mirosurile neplăcute din interiorul acesteia. Principalele cauze sunt mucegaiul, detergentul, murdăria și calcarul care s-au acumulat de-a lungul spălărilor. Pentru ca mirosurile neplăcute să dispară, este nevoie să urmezi doar câțiva pași simpli. Nu vei avea nevoie de soluții scumpe de curățat, ci doar de câteva ingrediente care, cel mai probabil, sunt deja în casa ta.

Ce pași trebuie să urmezi pentru a elimina mirosurile neplăcute din mașina de spălat

Ne punem mașinile de spălat la multe încercări. Resturile de detergent, părul, murdăria și uleiurile corporale se pot prinde ușor în garnituri, sigilii și dozatoare. În timp, aceste substanțe se acumulează și încep să miroasă urât.

Din fericire, există soluții ușoare pentru a elimina mirosurile neplăcute, fără produse de curățare sau substanțe chimice speciale. De fapt, o cutie de bicarbonat de sodiu și o sticlă de oțet alb sunt tot ce aveți nevoie, potrivit unui site specializat.

  1. Asigură-te că mașina de spălat este goală. Dacă au rămas haine acolo, scoate-le.
  2. Combină bicarbonatul de sodiu și apa. Amestecă ¼ cană de bicarbonat de sodiu cu ¼ cană de apă. Toarnă soluția în sertarul de detergent al mașinii de spălat.
  3. Toarnă 2 căni de oțet alb în tamburul mașinii de spălat.
  4. Dă drumul la un ciclu complet de spălare, la cea mai mare temperatură, dar fără haine. Opțional: poți întrerupe ciclul de spălare al mașinii după ce se umple cu apă, pentru a lăsa amestecul să înmoaie rezidurile urât mirositoare. După 30 de minute, poți relua ciclul de spălare.
  5. Când ciclul de spălare s-a terminat, șterge tamburul cu o cârpă sau un burete umed pentru a îndepărta orice miros de oțet rămas.

Cum să previi apariția mirosurile neplăcute

Iată câțiva pași simpli pe care îi poți face pentru a preveni apariția mirosurile neplăcute:

  1. După fiecare spălare, șterge interiorul mașinii de spălat pentru a îndepărta apa rămasă. Acordă o atenție deosebită garniturii de cauciuc din jurul ușii.
  2. Lasă ușa deschisă ori de câte ori mașina de spălat nu este utilizată pentru a permite interiorului să se usuce la aer.
  3. Scoate regulat dozatorul de detergent și clătește reziduurile de detergent cu apă și săpun.
  4. Șterge exteriorul mașinii de spălat cu o lavetă și un detergent multifuncțional pentru a preveni pătrunderea prafului și a murdăriei în interiorul mașinii de spălat.
