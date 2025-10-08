B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii

De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii

B1.ro
08 oct. 2025, 08:48
De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie
  2. Cum se face detergentul pulbere pentru mașina de spălat vase
  3. Cum se pregătește:
  4. Cum se fac tabletele de detergent
  5. Cum se face detergentul lichid pentru mașina de spălat vase

Reclamele la detergentul din comerț pentru mașina de spălat vase promit rezultate impecabile, fără pic de efort. Adevărul este că, deseori, astfel de produse adaugă un strat de chimicale pe vase, dar și în apa cu care sunt ele spălate. Însă, există și alternative pentru cele care se găsesc în magazine: cele făcute în casă, cu ingrediente naturale, la fel de eficiente, dar mai puțin toxice.

 

 

De ce ingrediente ai nevoie

Rețetele au la bază ingrediente simple, disponibile în aproape orice magazin și care, în plus, se descopun rapid și sigur, fără a te pune pe tine sau mediul înconjurător în pericol. De asemenea, realizarea produsului în casă este mai ieftină decât cumpărarea unora gata făcute. din comerț.

Ingredientele necesare:

  • Bicarbonat de sodiu: acționează ca un abraziv, neutralizând grăsimea și mirosurile.
  • Soda de rufe (carbonat de sodiu): este mai puternică decât bicarbonatul și are rolul de a degresa.
  • Acid citric: are rol împotriva calcarului, pentru strălucire fără pete. Pentru apă foarte tare, se crește cantitatea de acid citric.
  • Sare (de bucătărie sau mare): previne depunerile de calcar.
  • Uleiuri esențiale: sunt un ingredient opțional, menit să dea un parfum natural, dar plăcut, detergentului.

Cum se face detergentul pulbere pentru mașina de spălat vase

Ingrediente (pentru aproximativ 20 de cicluri):

  • 1 cană bicarbonat de sodiu;
  • 1 cană sodă de rufe;
  • ¾ cană acid citric;
  • ½ cană sare;
  • 15 picături ulei esențial (ex. lămâie).

Cum se pregătește:

Se amestecă ingredientele uscate într-un bol, după care se adaugă și uleiul esențial. Mixul se amestecă până la omogenizare.

Se depozitează într-un borcan etanș, ferit de umezeală.

Este suficientă folosirea a 1–2 linguri la fiecare ciclu, în funcție de gradul de murdărie de pe vase.

Pentru un plus de strălucire a veselei se recomandă adăugarea unei linguri de oțet alb în compartimentul de clătire.

Cum se fac tabletele de detergent

Pentru transformarea detergentului pudră într-unul compact, sub formă de tablete, este suficient să se adauge treptat apă peste mixul uscat, până se leagă. Când s-a ajuns la consistența optimă, începe modelarea detergentului în formă de cuburi.

Se lasă la uscat pentru 24 de ore și, la fel ca cele pudră, se depozitează în borcane. Se folosește o tabletă per ciclu de spălare, potrivit The Spruce.

Cum se face detergentul lichid pentru mașina de spălat vase

Ingrediente:

  • 1 cană apă fierbinte;
  • ½ cană sodă de rufe;
  • ½ cană acid citric;
  • 1 lingură săpun lichid natural;
  • 10 picături ulei esențial.

Cum se pregătește:

Se începe prin dizolvarea ingredientelor uscate în apă fierbinte. Apoi, se adaugă săpunul și uleiul și se amestecă.

Detergentul astfel obținut poate fi depozitat într-o sticlă.

Este suficientă folosirea 1-2 linguri per ciclu. Înainte de fiecare folosire trebuie agitată sticla în care este depozitat.

Tags:
Citește și...
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
Eveniment
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
Eveniment
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
Eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Economic
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
„Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
Eveniment
„Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
Eveniment
Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Eveniment
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
Eveniment
Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
Un produs banal, întrebuințări surprinzătoare. Ce poți curăța cu detergentul de rufe în casă
Eveniment
Un produs banal, întrebuințări surprinzătoare. Ce poți curăța cu detergentul de rufe în casă
Medic din Roman prins drogat la volan. Poliția a fost alertată de o femeie care l-a văzut în trafic
Eveniment
Medic din Roman prins drogat la volan. Poliția a fost alertată de o femeie care l-a văzut în trafic
Ultima oră
09:13 - Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
09:09 - Postul Crăciunului 2025. Când începe, ce nu se mănâncă și care este semnificația sa spirituală
08:44 - De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
08:39 - Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
08:30 - Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație”
08:06 - Diana Buzoianu, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert: „Pot face diferența”
07:36 - A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
00:09 - Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
23:54 - BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
23:52 - „Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online