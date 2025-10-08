Reclamele la detergentul din comerț pentru mașina de spălat vase promit rezultate impecabile, fără pic de efort. Adevărul este că, deseori, astfel de produse adaugă un strat de chimicale pe vase, dar și în apa cu care sunt ele spălate. Însă, există și alternative pentru cele care se găsesc în magazine: cele făcute în casă, cu ingrediente naturale, la fel de eficiente, dar mai puțin toxice.

De ce ingrediente ai nevoie

Rețetele au la bază ingrediente simple, disponibile în aproape orice magazin și care, în plus, se descopun rapid și sigur, fără a te pune pe tine sau mediul înconjurător în pericol. De asemenea, realizarea produsului în casă este mai ieftină decât cumpărarea unora gata făcute. din comerț.

Ingredientele necesare:

Bicarbonat de sodiu: acționează ca un abraziv, neutralizând grăsimea și mirosurile.

Soda de rufe (carbonat de sodiu): este mai puternică decât bicarbonatul și are rolul de a degresa.

(de bucătărie sau mare): previne depunerile de calcar. Uleiuri esențiale: sunt un ingredient opțional, menit să dea un parfum natural, dar plăcut, detergentului.

Cum se face detergentul pulbere pentru mașina de spălat vase

Ingrediente (pentru aproximativ 20 de cicluri):

1 cană bicarbonat de sodiu;

1 cană sodă de rufe;

¾ cană acid citric;

½ cană sare;

15 picături ulei esențial (ex. lămâie).

Cum se pregătește:

Se amestecă ingredientele uscate într-un bol, după care se adaugă și uleiul esențial. Mixul se amestecă până la omogenizare.

Se depozitează într-un borcan etanș, ferit de umezeală.

Este suficientă folosirea a 1–2 linguri la fiecare ciclu, în funcție de gradul de murdărie de pe vase.

Pentru un plus de strălucire a veselei se recomandă adăugarea unei linguri de oțet alb în compartimentul de clătire.

Cum se fac tabletele de detergent

Pentru transformarea detergentului pudră într-unul compact, sub formă de tablete, este suficient să se adauge treptat apă peste mixul uscat, până se leagă. Când s-a ajuns la consistența optimă, începe modelarea detergentului în formă de cuburi.

Se lasă la uscat pentru 24 de ore și, la fel ca cele pudră, se depozitează în borcane. Se folosește o tabletă per ciclu de spălare, potrivit .

Cum se face detergentul lichid pentru mașina de spălat vase

Ingrediente:

1 cană apă fierbinte;

½ cană sodă de rufe;

½ cană acid citric;

1 lingură săpun lichid natural;

10 picături ulei esențial.

Cum se pregătește:

Se începe prin dizolvarea ingredientelor uscate în apă fierbinte. Apoi, se adaugă săpunul și uleiul și se amestecă.

Detergentul astfel obținut poate fi depozitat într-o sticlă.

Este suficientă folosirea 1-2 linguri per ciclu. Înainte de fiecare folosire trebuie agitată în care este depozitat.