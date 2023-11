Turist evacuat cu elicopterul SMURD din Munții Făgăraș, după ce a acuzat stări de rău în zona „La trei pași de moarte” (VIDEO)

Un turist în vârstă de 38 de ani, din Cluj, a fost evacuat cu elicopterul SMURD Mureș din Munții Făgăraș, duminică, după ce a acuzat stări de rău în așa-numita zonă „La trei pași de moarte”.

Turist evacuat cu elicopterul SMURD din Munții Făgăraș

În postarea inițială, prin care a anunțat intervenția salvamontiștilor, Salvamont Sibiu menționase că victima „este în incapacitate de deplasare”.

„Spj Salvamont Sibiu si Arges intervin pentru acordarea de prim ajutor unui turist in varsta de 38 de ani din Cluj, care acuza o stare de greata, varsaturi si este in incapacitate de deplasare. Victima se afla in zona «La trei pasi de moarte» Muntii Fagaras. A fost alertat si elicopterul Smurd Mures. Actiunea este in desfasurare”, au declarat reprezentanții Salvamont Sibiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ulterior, Salvamont Sibiu a anunțat că victima a fost preluată de elicopterul SMURD Mureș.

„Salvamontistii argeseni au ajuns la victima, au evaluat victima si au inceput evacuarea ei pana sub plafonul de nori, de unde a fost preluata de elicopterul Smurd Mures. Echipa Salvamont Sibiu se retrage”, se arată într-un update la postarea inițială.