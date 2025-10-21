Tradiția și cultura ne obligă, mai mult sau mai puțin, să respectăm ultimele dorințe ale oamenilor dragi. Însă, ultima dorință a unei educatoare din Iași a devenit sursa unor controverse. În timp ce unii critică decizia, alții o consideră lăudatibilă. Preoții… cred că e la limita dintre a fi acceptat sau nu.

Care a fost ultima dorință a unei educatoare ieșene

Viorica Huja a fost o educatoare din , județul Iași. Femeia a încetat din viață în urmă cu cinci ani și chiar ea a fost cea care și-a pregătit locul de veci.

Educatoarea nu și-a dorit ca pe monumentul ei funerar să fie doar numele, data nașterii și data decesului, așa cum se practică, de obicei. Așa că a rugat firma cu care a realizat lucrarea ca pe monumentului funerar să existe și alte două pe lângă a ei. În cele două imagini pot fi văzuți zeci de preșcolari, copii alături de care a fost în primii lor ani din sistemul de învățământ. Copii care i-au parcat viața profesională și care, prin ea, au luat prima dată contact cu educația școlărească.

În cele două fotografii sunt surprinse prima și ultima ei grupă pe care le-a avut.

Cum au comentat localnicii decizia educatoarei

Prezența imaginilor pe mormântul funerar a împărțit localnicii în două tabere. În timp ce unii consideră stranie dorința educatoarei, alții o interpretează ca un simbol al pasiunii pentru meseria sa și a legăturii puternice cu copiii.

„Mi se pare straniu pentru că nu poți să pui poze cu copiii. Da, poate o poezie că ai lucrat cu copiii”, a spus un locanic, pentru Observator News.

„Și copiii mei au fost dar uite că n-au fost în promoția aceea ca să-i pună. Nu mi se pare așa ceva straniu”, a spus un altul.

Preoții susțin că gestul e la limită, atât din punct de vedere al credinței, cât și a legii.

„A așeza pe o cruce de mormânt fotografiile unor persoane, unor copii cred că intră într-o altă zonă sau poate este la limită gândindu-ne că trebuie să ținem cont de credința și de sensibilitatea celor pe care îi reprezentăm pe acel monument. Deci nu știu dacă nu cumva intrăm într-o zonă de GDPR, de drepturile de autor”, a declarat Lucian Apopei, preot.

Potrivit legii, afișarea fotografiilor cu minori în spații publice necesită aprobarea părinților.