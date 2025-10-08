B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul

Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul

B1.ro
08 oct. 2025, 12:57
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Sursa Foto: Facebook/ Carmen Grebenişan
Cuprins
  1. Ce nume poartă fiul lui Carmen Grebenișan
  2. Cine a ales, de fapt, ce nume să poarte fiul lui Carmen Grebenișan
  3. Cum a ales să nască Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan radiază. După o naștere naturală în care a vrut să își testeze propriile limite, tânăra se pregătește de următoarele provocări cu care vine la pachet viața de mamă. Încă din primele momente în care a anunțat că va fii mama unui băiețel, fanii s-au întrebat ce nume va alege Carmen Grebenișan pentru fiul ei. La o zi după naștere, ărintr-o postare făcută pe rețelele de socializare, influencerița a dezvăluit alegerea numelui, dar și cum arată noul membru al familiei. 

Ce nume poartă fiul lui Carmen Grebenișan

În mediul online, influencerița se bucură de suportul unei comunități mari de oameni. După ce și-a documentat atent sarcina, a venit momentul să le arate fanilor săi și primele poze cu băiețelul. Carmen Grebenișan a postat o serie de fotografii, atât cu cel mic, cât și cu ea și partenerul ei. În descrierea postării, a scris și momentul din care viața ei s-a schimbat pentru totdeauna: 5 octombrie 2025, la ora 16:43.

„Bine ai venit acasă, Kadri V. 5.10.2025, 16:43”, a fost mesajul postat de Carmen, în dreptul fotografiilor cu băiețelul.

Cine a ales, de fapt, ce nume să poarte fiul lui Carmen Grebenișan

Numele ales, Kadri, provine din limba turcă și arabă, semnificând „valoros” sau „demn de respect”. Alegerea i-a aparținut mamei partenerului său, Cristi, bunica paternă a micuțului.

Cum a ales să nască Carmen Grebenișan

Cât despre naștere, Carmen a spus și anterior că își dorește o experiență cât mai naturală. Visul i s-a îndeplinit, întrucât tânăra a născut natural, în apă, la o clinică din Constanța.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Iar când am cunoscut-o pe moașă, am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna.

Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui Cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a spus creatoarea de conținut, înainte de naștere.

Tags:
Citește și...
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Monden
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Monden
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Monden
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Monden
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Andreea Esca, ironii la adresa meteorologilor, după codul roșu: „A fost doar o ploicică de toamnă. Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii” (FOTO)
Monden
Andreea Esca, ironii la adresa meteorologilor, după codul roșu: „A fost doar o ploicică de toamnă. Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii” (FOTO)
Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția
Monden
Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția
Claudia Pătrășcanu trece printr-o nouă despărțire! Nici bine nu-și găsise fericirea după Gabi Bădălău, că e nevoită să o ia de la capăt!
Monden
Claudia Pătrășcanu trece printr-o nouă despărțire! Nici bine nu-și găsise fericirea după Gabi Bădălău, că e nevoită să o ia de la capăt!
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
Monden
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Monden
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Monden
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Ultima oră
13:16 - Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
13:10 - Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
12:49 - Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
11:34 - Steven Gerrard, replici acide la adresa foștilor colegi de la naționala Angliei: „Niște ratați egoiști”