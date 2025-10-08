Carmen Grebenișan radiază. După o naștere naturală în care a vrut să își testeze propriile limite, tânăra se pregătește de următoarele provocări cu care vine la pachet viața de mamă. Încă din primele momente în care a anunțat că va fii mama unui băiețel, fanii s-au întrebat ce nume va alege Carmen Grebenișan pentru fiul ei. La o zi după naștere, ărintr-o postare făcută pe rețelele de socializare, influencerița a dezvăluit alegerea numelui, dar și cum arată noul membru al familiei.

Ce nume poartă fiul lui Carmen Grebenișan

În mediul online, influencerița se bucură de suportul unei comunități mari de oameni. După ce și-a documentat atent sarcina, a venit momentul să le arate fanilor săi și primele poze cu băiețelul. Carmen Grebenișan a postat o serie de fotografii, atât cu cel mic, cât și cu ea și partenerul ei. În descrierea postării, a scris și momentul din care viața ei s-a schimbat pentru totdeauna: 5 octombrie 2025, la ora 16:43.

„Bine ai venit acasă, Kadri V. 5.10.2025, 16:43”, a fost , în dreptul fotografiilor cu băiețelul.

Cine a ales, de fapt, ce nume să poarte fiul lui Carmen Grebenișan

Numele ales, Kadri, provine din limba turcă și arabă, semnificând „valoros” sau „demn de respect”. Alegerea i-a aparținut mamei partenerului său, Cristi, bunica paternă a micuțului.

Cum a ales să nască Carmen Grebenișan

Cât despre naștere, Carmen a spus și anterior că își dorește o experiență cât mai naturală. Visul i s-a îndeplinit, întrucât tânăra a născut natural, în apă, la o clinică din .

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Iar când am cunoscut-o pe moașă, am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna.

Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui Cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a spus creatoarea de conținut, înainte de naștere.