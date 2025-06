Ultimul weekend cu prețuri reduse pe litoralul românesc. Cât costă patru nopți de cazare

Este ultimul weekend în care românii pot profita de temperaturi de , dar prețuri de extrasezon pe litoralul românesc. Reduceri sunt atât la cazări, cât și pe plajă, la şezlonguri sau la băuturile de la baruri. Începând cu 20 iunie, tarifele hotelierilor vor creşte cu 20%.

Turiştii care își vor petrece acest sfârșit de săptămână la mare vor avea parte de temperaturile ideale, între 22 şi 24 de grade Celsius. Apa mării este și ea pregătită să găzduiască distracția din weekend, motiv pentru care se încălzeşte de la o oră la alta.

La așa o vreme frumoasă, ar fi păcat ca prețurile să fie cele care îi țin pe turiști departe de litoralul românesc.

„E mai ok decât luna iulie, august, adică e acceptabil, e rezonabil. Şi cazarea este destul de ok, sunt preţurile în regulă. Am găsit pentru 4 nopţi, 1600 de lei cu ”, a spus un turist, pentru .

Elevii care tocmai au dat BAC-ul, așteptați pe litoral cu reduceri

La beach baruri, un cocktail costă până în 40 de lei, iar o apă 11 lei. Pe un şezlong se achită 40-50 de lei.

„Oferim şi pachete promoţionale, la două sticle de vin cumpărate, una este gratis. Avem amenajată inclusiv o bază nautică, cu skijet şi diverse activităţi nautice”, a explicat Iulian Filimon, manager de plajă.

De promoţii beneficiază şi tinerii care au fugit să prindă primul tren spre mare, după BAC.

„Vă așteptăm cu super entuziasm weekendul acesta pe plaja noastră. Pentru cei care au susţinut examene de Bacalaureat sau din sesiune, pentru că aţi muncit din greu, este rândul vostru să vă distraţi. Aveam o reducere de 50% la perne şi la şezlonguri, cât şi o reducere de 20% la bar”, a anunţat Luminiţa Pruteanu, reprezentant beach bar.

Pentru ce activități pot opta iubitorii de adrenalină

Amatorii de senzații tari, au și ei de unde alege.

„În zilele cu vânt ne putem da cu zmeul, ne putem da cu wing-ul, putem face stand up paddling. Cu cât este marea mai liniştită, cu atât ne bucurăm mai mult de acest sport. Când avem valuri, la Marea Neagră putem să facem şi surf”, a precizat Costin, practicant de sporturi nautice.

Ultima zi din programul „Litoralul pentru toţi” va fi vinerea viitoare, iar apoi, hotelierii vor crește tarifele.