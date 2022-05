UMPMV: Peste 1500 de militari români participă la misiuni și operațiuni în afara țării

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” a transmis sâmbătă un raport privind poziționarea militarilor români, în această perioadă tensionată din punct de vedere geopolitic. România are 3273 militari. Peste 1500 dintre ei desfășoară misiuni în afara granițelor țării noastre. 959 de militari se află în România și sunt pregătiți să intervină la nevoie, iar 700 sunt în rezervă.

„Peste 1500 de militari români participă anul acesta la misiuni și operațiuni în afara țării, marea majoritate sub egida NATO, se precizează într-o informare trimisă Parlamentului de către președintele Klaus Iohannis. Din cei 1614 militari dislocati în afara teritoriului național, 1013 vor fi în misiuni sub conducerea NATO, 412 sub conducerea UE, 77 sub conducerea ONU, 20 sub conducerea OSCE (în Ucraina) și 92 participă la coaliții internaționale (din care 50 la Task Force Takuba).

Forțele aflate în așteptare pe teritoriul național, care pot fi dislocate rapid sunt formate din 959 de militari și cele de rezervă (pentru care participarea nu a fost planificată sau prevăzută) sunt formate din 700 de militari. Totalul forțelor disponibile (dislocate, dislocabile și de rezervă) este de 3273 de militari.

Efortul principal va fi reprezentat de participarea la operațiunile din Balcanii de Vest, respectiv KFOR -NATO și EUFOR ALTHEA -UE”, se specifică în comunicatul publicat pe