Producția de miere din județul Gorj a fost zero în 2025, pentru toate sortimentele, potrivit Asociației Crescătorilor de Albine. Anul a fost descris de apicultori drept unul „dezastruos”, iar situația a devenit critică pentru crescătorii de albine, care se văd nevoiți să reducă efectivele. Seceta, înghețurile târzii și lipsa resurselor au transformat apicultura într-o activitate dificil de susținut fără ajutor financiar.

De ce a fost 2025 dezastruos pentru apicultori

Conform datelor oferite de vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine (ACA) Gorj, Ionuț Pîrvan, în județ se numără aproximativ 900 de apicultori și circa 50.000 de familii de albine. Totuși, în ultimii doi ani, pierderile au fost uriașe.

„La fel ca și anul 2024, 2025 a fost un an dezastruos pentru apicultorii gorjeni și nu numai, în sensul că seceta prelungită din anul 2024 a afectat producția de salcâm și din 2025”, a explicat Ionuț Pîrvan.

El a adăugat că înghețurile de primăvară au distrus complet mugurii florali, ceea ce a dus la „zero producție de la nivel național”. În aceste condiții, apicultorii au fost nevoiți să-și hrănească stupii artificial, doar pentru a-i menține în viață.

Cum supraviețuiesc stupinele fără producție

Pentru mulți apicultori, lipsa culesurilor naturale a însemnat costuri uriașe. „Apicultorii care nu au făcut deplasări în pastoral au fost nevoiți să administreze hrană stupilor, pentru a-i menține în viață”, a explicat vicepreședintele Gorj.

El a oferit și un exemplu concret din propria stupină de la Tismana. „Am fost nevoit să administrez o tonă și jumătate de zahăr pentru a supraviețui familiile de albine și eventual pentru a le asigura necesarul de hrană care să le asigure trecerea iernii.”

Doar cei care s-au deplasat în alte județe, la culesul de rapiță sau floarea-soarelui, au reușit să obțină o producție minimă, suficientă doar pentru întreținerea coloniilor. În rest, producția din Gorj a fost nulă la toate sortimentele.

Ce ajutor așteaptă apicultorii de la stat

În fața pierderilor, apicultori cer sprijin guvernamental. „ACA a făcut demersuri atât la nivel județean, cât și la nivel național, de a sprijini sectorul apicol aflat în colaps în ultimii doi ani”, a spus Ionuț Pîrvan, potrivit Agerpres.

El a explicat că în prezent se discută în Senat un proiect de lege care prevede acordarea unui ajutor de 15 euro pentru fiecare familie de albine. „Dacă o să primească aviz favorabil, începând cu anul 2026, pe o perioadă de trei ani, apicultorii care și-au înregistrat stupii până la 31 decembrie anul în curs vor primi un ajutor în valoare de 15 euro pe familia de albine”, a mai declarat Pîrvan.

Ultima dată, au primit un sprijin financiar în urmă cu trei ani: 23,75 lei pe familie de albine. De atunci, promisiunile nu s-au concretizat.

Cât de susținută este apicultura în România

Vicepreședintele ACA Gorj avertiează că, fără ajutor, apicultura riscă să devină o activitate nerentabilă. „Dacă nu se încurajează în vreun fel sectorul, apicultorii o să piardă, pentru că nemaiavând bani să susțină stupii pentru a menține familiile de albine în viață, o să înceapă să-i restrângă”, a spus el.

În județul Gorj, apicultorii care dețin până la 75 de familii de albine nu plătesc impozit, iar cei care depășesc acest număr achită un leu pe familie. Totuși, pentru mulți dintre ei, aceste scutiri nu mai compensează pierderile suferite.

„Din păcate, în ziua de azi este o activitate nerentabilă din punct de vedere economic și doar pasiunea mai face ca apicultorii să mențină familiile de albine, de aceea ar fi vital un ajutor”, a concluzionat Ionuț Pîrvan.