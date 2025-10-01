B1 Inregistrari!
Un animal pe cale de dispariție a ajuns la grădina zoologică din Târgu-Mureș. Câte exemplare mai există

Un animal pe cale de dispariție a ajuns la grădina zoologică din Târgu-Mureș. Câte exemplare mai există

01 oct. 2025, 22:21
Un animal pe cale de dispariție a ajuns la grădina zoologică din Târgu-Mureș. Câte exemplare mai există
Sursă foto simbol: Freepik/ @fanjianhua
Cuprins
  1. Ce specie pe acele de dispariție poate fi acum văzută în Târgu Mureș
  2. Cum a fost aleasă grădina zoologică din Târgu Mureș pentru acest proiect
  3. Câte exemplare din specia leopard nord-chinez mai există

Grădina zoologică din Târgu Mureș se mândrește cu un animal extrem de rar, a cărei specie trebuie să o salveze de la dispariție. Pentru a-și putea duce la bun sfârșit misiunea i se va alătura curând și un partener.

 

Ce specie pe acele de dispariție poate fi acum văzută în Târgu Mureș

Animalul care tocmai a fost adus la grădina zoologică din Târgu Mureș este o femele de leopard nord-chinez. Cum în sălbăticie mai există doar câteva exemplare, femela și partenerul cu care urmează să facă cunoștință au misiunea de a preveni extincția speciei.

Astfel, țara noastră se alătură unui proiect internațional prin care se încearcă creșterea populației de leoparzi nord-chinezi. Parcul din Târgu-Mureș a fost ales special, iar aici femele adusă din Germania îl va cunoaște pe masculul sosit din Ungaria.

„Momentan femela este în carantină. Ulterior o să urmeze o perioadă de acomodare, timp în care fizic nu se vor întâlni, în schimb optic da”, a declarat Dr. Borka Vitalis Levente, medic veterinar, pentru Știrile ProTV.

Cum a fost aleasă grădina zoologică din Târgu Mureș pentru acest proiect

Indiferent dacă perechea va avea sau nu urmași, ambele exemplare vor rămâne în România. În cazul în care din întâlnirea lor vor lua naștere alte exemplare, locul în care vor ajunge acestea va fi decis de către forul care coordonează acest program, în urma unei analize. Puii ar putea rămâne în țară, trimiși în alte parcuri din străinătate sau chiar în sălbăticie.

Grădinile zoologice care au fost alese să ia parte la acest program au trebuit să îndeplinească o serie de crieterii.

„Sunt bineînțeles legate de mărimea padocurilor și de condițiile în care pot fi ținute aceste animale”, a explicat Korodi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică.

Câte exemplare din specia leopard nord-chinez mai există

Leopardul nord-chinez se diferențiază de leoparzii tropicali prin dimensiunea mai mare și blana mai deasă. În sălbăticie mai sunt doar 300 de exemplare.

