Acasa » Externe » Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție

Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 13:53
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Sursă foto: Pixabay

Un bărbat din Noua Zeelandă, care s-a ascuns în sălbăticie aproape patru ani, alături de cei trei copii ai săi, a fost împușcat mortal de polițiști. Incidentul s-a petrecut în vreme ce individul încerca să jefuiască un magazin.

Cuprins:

  • Intervenție pentru reținerea „sălbaticului”
  • Suspectul a murit în timpul intervenției
  • Povestea dispariției lui Tom Philips

Intervenție pentru reținerea „sălbaticului”

Tom Phillips, așa cum se numea bărbatul, a dispărut, împreună cu cei trei copii ai săi, la sfârșitul anului 2022. Dispariția bărbatului și a copiilor săi a atras atenția presei, care a remarcat abilitatea neo-zeelendezului de a evita autoritățile. El a mai fost surprins, alături de unul dintre copiii săi, în luna august, de camerele de supraveghere, în timp ce încerca să comită un jaf.

Acum, Tom Phillips a fost surprins chiar în timp ce jefuia un magazin și a fost împușcat într-un schimb de focuri. Potrivit autorităților, poliția a fost alertată în legătură cu un jaf comis la un magazin dintr-un mic oraș rural din regiunea Waikato. Mai multe echipaje au intervenit și au încercat să-l oprească pe fugar, după cum relatează The New York Post.

În cadrul operațiunii, polițiștii au montat mai multe benzi cu cuie pe șosea pentru a opri motocicleta pe care o foloseau Phillips și unul dintre copiii săi participanți la jaf. Motocicleta lui Phillips a lovit benzile, iar primul agent care a încercat să-l rețină a fost „confruntat cu focuri de armă de la mică distanță”.

Comisarul adjunct al poliției din Noua Zeelandă, Jill Rogers, a declarat într-o conferință de presă că polițistul a fost rănit grav, la cap, în timpul încercării de a-l aresta pe suspect. Acesta s-a trântit la pământ și s-a adăpostit.

Suspectul a murit în timpul intervenției

Un al doilea polițist a intervenit și l-a împușcat pe Phillips, care, în ciuda eforturilor de resuscitare, a murit la fața locului. Jill Rogers a precizat că, deși Tom Phillips nu a fost încă identificat oficial în urma unei autopsii, poliția este încrezătoare că el este suspectul ucis.

Autoritățile au spus că unul dintre copiii lui Phillips, cel pe care l-a luat cu el în timpul jafului se află în custodia lor. Ceilalți doi, cu care s-a retras în sălbăticie erau dați dispăruți și căutați. Poliția a declarat că au fost găsiți și ceilalți doi copii, și că aceștia sunt bine și în siguranță.

Povestea dispariției lui Tom Philips

Tom Phillips a dispărut și a fost căutat de autorități după ce nu s-a prezentat la o audiere în instanță în 2022. În acești ani, el a reușit să evite autoritățile ascunzându-se în păduri și în zone agricole izolate din partea centrală a Insulei de Nord a Noii Zeelande. Chiar dacă Phillips a reușit să se ascundă de autorități, dispariția sa a rămas în atenția opiniei publice, datorită presei locale.

Anterior, Tom Phillips locuia în Marokopa, o mică comunitate agricolă de pe coastă, cu mai puțin de 100 de locuitori. Piopio, locul unde a avut loc jaful, se află la aproximativ o oră și jumătate de mers cu mașina de Marokopa.

Mama celor trei copii, identificată doar „Cat”, a declarat într-un comunicat transmis postului public Radio New Zealand că moartea fostului partener i-a trezit un val de emoții complexe.

„Ne-au lipsit în fiecare zi, de aproape patru ani, și așteptăm cu dragoste și grijă să-i primim acasă”, a spus ea, cu referire la cei trei copii. .

