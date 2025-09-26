Consiliul Concurenței a anunțat vineri, 26 septembrie, că analizează tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească maghiarilor de la Bonafarm Group, care este deținut de un apropiat al lui Viktor Orbán.

Ce probleme verifică cei de la Consiliul Concurenței

Tranzacția include celebrul brand românesc Napolact și facilitățile de producție din Cluj și Târgu

„Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina România Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina România S.A.

FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale.

FrieslandCampina România S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Grupul Bonafarm este o companie integrată vertical care activează în industria agricolă și alimentară din regiunea Europei Centrale și de Est. În România, grupul Bonafarm comercializează produse lactate din Ungaria direct și prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii concurenței (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilității sale cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată în publicat pe site-ul Consiliului Concurenței.

Ce a transmis fostul minisru al Energiei despre tranzacție

Fostul ministru Sebastian Burduja, în prezent consilier al premierului Ilie Bolojan, a tras un semnal de alarmă cu privire la această preluare.

În opinia lui Burduja, tranzacția este o problemă de securitate națională. Cel care controlează grupul Bonafarm este Sándor Csányi, cel mai bogat om din Ungaria, cu o avere de aproape 2 miliarde de euro și unul dintre apropiații lui Viktor Orban, potrivit

„Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune”.

„Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, afirmă Burduja.