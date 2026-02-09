O instanță italiană a decis că un angajat concediat pentru că ar fi adormit la locul de a fost tratat nedrept și l-a obligat pe angajator să-l reintegreze și să-i plătească salariile restante. Cazul atrage atenția asupra condițiilor de muncă și a efectelor concedierilor asupra sănătății angajaților.

Despre ce este vorba

Francesco Rucci, angajat la o companie de reciclare, a fost concediat în mai 2023, după ce a fost fotografiat cu ochii închiși și capul ușor plecat. Angajatorul a considerat că acesta a dormit la locul de muncă și că reprezenta „un risc de siguranță”. Rucci a negat acuzațiile, explicând că suferea de insomnie.

„Îmi amintesc perfect ziua în care m-am simțit amețit, mi-am închis ochii pentru aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au concediat”, a declarat el.

Decizia instanței

Curtea de Apel din Taranto a stabilit că măsura concedierii a fost „nedreaptă” și „un act nelegitim”, precizând că „nu a existat nicio încălcare semnificativă” care să justifice sancțiunea. Judecătorii au dispus reintegrarea lui Rucci, angajat în companie din 2016, și plata tuturor salariilor restante, inclusiv a compensațiilor, potrivit The Telegraph.

Instanța a aflat că înainte de concediere, Rucci fusese mutat într-un birou unde petrecea perioade lungi fără să aibă efectiv de lucru, într-un post descris de el drept „o izolare impusă”.

Din biroul său, putea vedea „doar un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă încăpere prin ferestre de sticlă” și stătea „12 ore pe zi”, fără „nicio conexiune la internet”. El a mai spus că a fost lăsat în „inactivitate totală și umilire profesională”, îndeplinind ulterior „sarcini minore și degradante”.

Impactul asupra vieții personale

Pe parcursul celor aproape trei ani de procese, Rucci a suferit „o cădere emoțională” și probleme de somn.

„Noaptea trebuia să iau pastile fără de care nu puteam dormi. Mă uitam la copiii mei și mă simțeam atât de vinovat”, a mărturisit el. Familia a fost nevoită să „strângă cureaua”, iar soția a acceptat un job part-time.

Rucci, reprezentant sindical la acea vreme, a criticat lipsa de reacție a sindicatului: „Nu a reușit să-și apere nici propriul membru. Colegii se temeau de represalii și am fost surprins să nu primesc nici măcar un semn de compasiune din partea multora dintre ei”.

Acum, el se pregătește să se întoarcă la muncă „cu capul sus”, deși recunoaște că reintegrarea va fi „ciudată”. „Nu știu cum voi fi primit și mă voi simți la întoarcere”, a spus Rucci.