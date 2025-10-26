B1 Inregistrari!
Cum a reușit un bărbat din Olt să fure o mașină de poliție din Dolj. El a fost prins în timp ce se îndrepta cu ea spre casă

Traian Avarvarei
26 oct. 2025, 16:29
Un bărbat a furat o mașină de poliție. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a furat bărbatul mașina de poliție
  2. Cum a fost prins bărbatul

Un bărbat a furat o mașină de poliție din curtea unui post din Dolj și a condus-o până în orașul său. Acesta are 58 de ani și e din județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj a deschis o anchetă.

Cum a furat bărbatul mașina de poliție

„Bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti – Postul de Poliţie Robăneşti. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de astăzi, în jurul orelor 10.00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie”, a transmis IPJ Dolj.

Cu ajutorul cheii, el a reușit să fure maşina parcată în curtea postului de poliţie.

Cum a fost prins bărbatul

El a condus astfel până în Balş. Pe strada Petre Pandea din oraș, el a fost oprit de un echipaj. Acesta a stabilit că bărbatul nu are nicio legătură cu Ministerul de Interne.

Poliţiştii din Balş și-au alertat colegii de la IPJ Dolj.

„Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale”, a mai transmis Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

