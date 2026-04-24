Ideea că Luna ar putea deveni „locuibilă” nu mai ține doar de science fiction. Directorul companiei Voyager Technologies, Dylan Taylor, a declarat pentru CNBC că, în următorul deceniu, oamenii vor ajunge pe Lună. El susține că nu se vor limita doar la vizite, ci vor trăi și vor munci acolo.
Ce spune Dylan Taylor despre momentul în care vom vedea lumini pe Lună
„Vom avea oameni pe Lună până la sfârșitul anilor 2020 și vom avea o anumită bază lunară, probabil va fi un habitat gonflabil cu sisteme de susținere a vieții. Mai târziu, în anii 2030, prin 2032 sau 2033, vei putea sta pe pridvorul casei tale din nordul statului New York și te vei uita la Lună. Iar pe Lună vor fi lumini, pentru că vor exista oameni care locuiesc și muncesc acolo”, a transmis Dylan Taylor.
În paralel, pașii concreți deja se fac. La începutul acestei luni, astronauții misiunii Artemis II, din cadrul NASA, au ajuns mai departe de Terra decât orice echipaj uman anterior. Ei au realizat un survol lunar reușit și au surprins imagini spectaculoase de pe partea nevăzută a Lunii.
Datele colectate sunt acum analizate de oamenii de știință. Misiunea deschide drumul pentru următoarele etape ale programului Artemis, inclusiv pentru o aselenizare programată în 2028.
Cursa pentru dominarea spațiului intră într-o nouă etapă accelerată. Statele Unite conduc detașat acest domeniu, potrivit lui Dave Cavossa
, președintele Commercial Space Federation
. În același timp, „economia lunară” este pe punctul de a exploda, conform unei analize publicate de Deutsche Bank
în februarie.
Marile companii își joacă deja cărțile. SpaceX, fondată de Elon Musk, discută în această perioadă cu analiștii înaintea unui posibil IPO istoric. Compania își concentrează eforturile pe construirea unui oraș autosustenabil pe Lună în mai puțin de 10 ani. În paralel, Blue Origin a decis să pună pe pauză zborurile suborbitale pentru turism spațial, pentru a se concentra pe dezvoltarea unei „prezențe lunare permanente și susținute”.
„Spațiul nu a fost niciodată mai fierbinte”, a spus Dylan Taylor, care descrie industria ca fiind „abia la început”, pe fondul unui posibil val uriaș de finanțare guvernamentală din SUA.
Între timp, Voyager Technologies, listată la bursă în iunie, mizează pe proiectul Starlab. Acesta este conceput pentru a înlocui International Space Station, care urmează să fie retrasă din uz în 2030. În acest peisaj, spațiul nu mai este doar un teritoriu de explorare. El devine rapid infrastructură critică, esențială pentru funcționarea tehnologiilor moderne, de la comunicații la securitate globală.