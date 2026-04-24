Ideea că Luna ar putea deveni „locuibilă” nu mai ține doar de science fiction. Directorul companiei , Dylan Taylor, a declarat pentru că, în următorul deceniu, oamenii vor ajunge pe Lună. El susține că nu se vor limita doar la vizite, ci vor trăi și vor munci acolo.

Ce spune Dylan Taylor despre momentul în care vom vedea lumini pe Lună

„Vom avea oameni pe Lună până la sfârșitul anilor 2020 și vom avea o anumită bază lunară, probabil va fi un habitat gonflabil cu sisteme de susținere a vieții. Mai târziu, în anii 2030, prin 2032 sau 2033, vei putea sta pe pridvorul casei tale din nordul statului New York și te vei uita la Lună. Iar pe Lună vor fi lumini, pentru că vor exista oameni care locuiesc și muncesc acolo”, a transmis Dylan Taylor.

În paralel, pașii concreți deja se fac. La începutul acestei luni, , din cadrul NASA, au ajuns mai departe de Terra decât orice echipaj uman anterior. Ei au realizat un survol lunar reușit și au surprins imagini spectaculoase de pe partea nevăzută a Lunii.

Datele colectate sunt acum analizate de oamenii de știință. Misiunea deschide drumul pentru următoarele etape ale programului Artemis, inclusiv pentru o aselenizare programată în 2028.

Cine domină cursa spațială și cât de aproape suntem de o economie lunară

Cursa pentru dominarea spațiului intră într-o nouă etapă accelerată. Statele Unite conduc detașat acest domeniu, potrivit lui Dave Cavossa , președintele . În același timp, „economia lunară” este pe punctul de a exploda, conform unei analize publicate de Deutsche Bank în februarie.