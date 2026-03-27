Un caz șocant de răzbunare a avut loc între județele Teleorman și Prahova, unde un bărbat de 70 de ani și-ar fi trimis propriul fiu și doi nepoți minori pentru a incendia bunurile fostei sale iubite. Femeia, cu 30 de ani mai tânără, ar fi decis să pună capăt relației, gest care a declanșat furia bărbatului.

Incendiul, surprins de camerele de supraveghere

Potrivit anchetatorilor, cei doi ai bărbatului, în vârstă de 15 și 16 ani, sunt cei care au pus în aplicare planul. Incendierea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere amplasată în curtea proprietății.

În imagini se observă cum adolescenții se apropie de o rulotă parcată în gospodăria femeii, îi dau foc, apoi fug de la locul faptei. Focul a distrus rulota, iar intervenția rapidă a autorităților a împiedicat extinderea incendiului la alte bunuri din curte, conform Știrile ProTv.

Despărțirea care a stârnit furia

Femeia vizată este fosta iubită a bărbatului de 70 de ani. Potrivit informațiilor din anchetă, aceasta ar fi decis să încheie relația, ceea ce l-ar fi determinat pe bărbat să recurgă la un gest extrem pentru a se răzbuna.

Anchetatorii susțin că planul ar fi fost pus la cale de bătrân, care i-ar fi convins pe nepoți să comită fapta. Mai mult, aceștia ar fi fost transportați la locul incendiului de către fiul bărbatului.

Rețineri și anchetă în desfășurare

Polițiștii au fost alertați după ce proprietarul imaginilor de supraveghere a observat că focul a fost pus intenționat. Investigațiile i-au condus rapid la cei doi adolescenți, care au oferit detalii despre implicarea bunicului.

Unul dintre minori, în vârstă de 16 ani, a fost reținut, alături de tatăl său. Cei doi sunt cercetați pentru incendiere și violare de domiciliu.

Bărbatul de 70 de ani, considerat inițiatorul acțiunii, nu se află în prezent în țară, însă este vizat de anchetă și urmează să fie tras la răspundere după identificare.