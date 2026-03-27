B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Eveniment » Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia

Selen Osmanoglu
27 mart. 2026, 14:47
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Incendiul, surprins de camerele de supraveghere
  2. Despărțirea care a stârnit furia
  3. Rețineri și anchetă în desfășurare

Un caz șocant de răzbunare a avut loc între județele Teleorman și Prahova, unde un bărbat de 70 de ani și-ar fi trimis propriul fiu și doi nepoți minori pentru a incendia bunurile fostei sale iubite. Femeia, cu 30 de ani mai tânără, ar fi decis să pună capăt relației, gest care a declanșat furia bărbatului.

Incendiul, surprins de camerele de supraveghere

Potrivit anchetatorilor, cei doi nepoți ai bărbatului, în vârstă de 15 și 16 ani, sunt cei care au pus în aplicare planul. Incendierea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere amplasată în curtea proprietății.

În imagini se observă cum adolescenții se apropie de o rulotă parcată în gospodăria femeii, îi dau foc, apoi fug de la locul faptei. Focul a distrus rulota, iar intervenția rapidă a autorităților a împiedicat extinderea incendiului la alte bunuri din curte, conform Știrile ProTv.

Despărțirea care a stârnit furia

Femeia vizată este fosta iubită a bărbatului de 70 de ani. Potrivit informațiilor din anchetă, aceasta ar fi decis să încheie relația, ceea ce l-ar fi determinat pe bărbat să recurgă la un gest extrem pentru a se răzbuna.

Anchetatorii susțin că planul ar fi fost pus la cale de bătrân, care i-ar fi convins pe nepoți să comită fapta. Mai mult, aceștia ar fi fost transportați la locul incendiului de către fiul bărbatului.

Rețineri și anchetă în desfășurare

Polițiștii au fost alertați după ce proprietarul imaginilor de supraveghere a observat că focul a fost pus intenționat. Investigațiile i-au condus rapid la cei doi adolescenți, care au oferit detalii despre implicarea bunicului.

Unul dintre minori, în vârstă de 16 ani, a fost reținut, alături de tatăl său. Cei doi sunt cercetați pentru incendiere și violare de domiciliu.

Bărbatul de 70 de ani, considerat inițiatorul acțiunii, nu se află în prezent în țară, însă este vizat de anchetă și urmează să fie tras la răspundere după identificare.

Tags:
Ultima oră
14:55 - UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
14:30 - Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
14:29 - Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
14:06 - Modificări la plata amenzilor și criteriile pentru restituirea permisului după ordonanța din februarie 2026
14:05 - Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
13:52 - Dacă AI vinde, cine mai controlează reclamele? Noua competiție pentru tranzacțiile online
13:46 - Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
13:37 - Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
13:11 - Teleradiologia devine realitate în România. Pacienții vor primi interpretarea investigațiilor imagistice de la distanță
13:11 - Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)