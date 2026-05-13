IT&C » Val de concedieri în sectorul tech. LinkedIn va elimina posturi din mai multe echipe la nivel mondial

Val de concedieri în sectorul tech. LinkedIn va elimina posturi din mai multe echipe la nivel mondial

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 20:54
Cuprins
  1. Ce strategii stau la baza deciziei prin care LinkedIn anunță concedieri
  2. Care este impactul asupra angajaților după anunțul companiei

LinkedIn anunță restructurări masive în echipelor sale. Măsură va duce la concedierea a aproximativ 5% din numărul total de angajați la nivel global.

Ce strategii stau la baza deciziei prin care LinkedIn anunță concedieri

Conducerea rețelei profesionale pregătește acest pas în contextul unui val de reduceri de personal care afectează întreg sectorul tehnologic în acest an.

Restructurarea are ca scop principal concentrarea resurselor pe zonele de business care înregistrează cele mai mari creșteri.

Conform surselor apropiate companiei, aceste concedieri nu sunt legate de înlocuirea angajaților cu inteligența artificială, ci reprezintă o mișcare de eficientizare a structurii interne a organizației, scrie Agerspres.

Care este impactul asupra angajaților după anunțul companiei

Compania deținută de Microsoft are în prezent o forță de muncă de peste 17.500 de persoane la nivel mondial.

Deși aproximativ 5% dintre aceștia își vor pierde locurile de muncă, rețeaua profesională traversează o perioadă de creștere financiară semnificativă.

În primul trimestru al anului 2026, veniturile au crescut cu 12% față de anul precedent, marcând o accelerare a profitabilității comparativ cu rezultatele din 2025.

